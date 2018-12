Segundo aeropuerto de Londres reabre tras caos por presencia de drones

El aeropuerto de Londres de Gatwick, el segundo más importante de Reino Unido y uno de los principales de Europa, reanudó este viernes sus operaciones, tras permanecer paralizado durante casi un día y medio por la presencia de drones de origen desconocido en la pista aérea. La policía aún continúa buscando a los responsables, sin embargo, la pista está actualmente disponible y los aviones llegan y salen, según señalaron las autoridades.

La terminal, que es la octava de Europa en términos de tráfico, había permanecido cerrada desde el miércoles por la noche después de que se avistasen dos drones sobrevolando el lugar. Por la noche volvió a abrir durante menos de una hora, antes de cerrar de nuevo de madrugada cuando se volvió a señalar la presencia de drones, que fueron identificados 50 veces en 24 horas.



El director de operaciones del aeropuerto, Chris Woodroofe, confirmó que el viernes estaban previstas 700 salidas y pidió disculpas a los cerca de 120.000 pasajeros afectados en este periodo tan ajetreado del año.

Hipótesis "ecologista"

La policía, a quien el jueves por la noche se sumaron efectivos del Ministerio de Defensa con material especializado, no había podido aún interceptar el viernes los drones ni identificar a los responsables del caos aéreo. Sin embargo, el aeropuerto pudo volver a abrir tras tomar "medidas" en colaboración con la policía, el ejército y las autoridades, explicó Woodroofe a la BBC sin querer dar más precisiones. "Este tipo de incidentes no tiene precedente", afirmó el ministro de Transportes, Chris Grayling, también a la BBC. "Vamos a tener que aprender muy rápidamente de lo ocurrido", afirmó, y ante las críticas sobre la incapacidad de las autoridades de neutralizar los aparatos subrayó que la tecnología para interceptar drones "acaba de aparecer".



La policía aseguró que se trata de "un acto deliberado que busca perturbar el funcionamiento del aeropuerto" pero precisó que "no hay absolutamente ninguna evidencia que sugiera un vínculo terrorista".



Un "lobo solitario" defensor del medio ambiente podría estar detrás de este inédito ataque, escribía el viernes el diario Daily Telegraph que citaba a una fuente gubernamental. "Una de las hipótesis en este estadio es la de una acción ecologista", dijo la fuente. La legislación británica estipula que no se pueden utilizar drones a menos de un kilómetro de un aeropuerto y que estos no deben superar una altitud de 122 metros. El responsable o responsables de estos actos se exponen a una pena de hasta cinco años de prisión y a fuertes multas



Las autoridades recomendaron a los viajeros que comprueben el estado de sus vuelos con sus respectivas aerolíneas, dado que algunas salidas y llegadas a Gatwick podían seguir sufriendo retrasos y anulaciones en el que se preveía como el día de mayor transito de las vacaciones navideñas.



Con Afp