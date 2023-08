La era de la digitalización ha traído consigo un grave problema de adicciones y uso sin control de equipos y apps. Los jóvenes de entre 18 y 25 años son los que presentan los mayores niveles de desórdenes asociados a angustia, depresión y ansiedad.



Según Anna Lembke, psiquiatra y experta en adicciones de la Universidad de Stanford, en entrevista con La Nación de Argentina, “vivimos en un mundo en el que tenemos acceso siempre a la dopamina digital a través de nuestros dispositivos electrónicos. Somos muy vulnerables al consumo compulsivo de redes sociales”, explica.



En tal sentido, el acceso ilimitado al teléfono, las alertas constantes en el celular y la sensación de ‘recompensa’ que generan estas redes digitales son los causantes de esa combinación peligrosa que lleva a la adicción.

En tal sentido, el acceso ilimitado al teléfono, las alertas constantes en el celular y la sensación de 'recompensa' que generan estas redes digitales son los causantes de esa combinación peligrosa que lleva a la adicción.

Una investigación sobre la adicción a las redes en colombianos y liderada por Óscar Javier Robayo, docente de la Universidad del Rosario, reveló el impacto de esas “microdosis de dopamina constantes en el cerebro”: nos vuelven impulsivos e impacientes.



“Ya no tenemos que movernos para conectarnos con otras personas que, además, parecen muy hermosas. Y si eso lo combinamos con una pantalla con luz, storytelling, likes, entonces lo convertimos en una droga muy potente. TikTok, a diferencia de la cocaína, nunca se termina”, sentencia Lembke.



Nos cambian el cerebro

En enero se conocieron los resultados de un estudio de tres años en jóvenes de 13 a 17 años, hecho por la Universidad de Carolina del Norte, que reveló cómo la adicción a las redes sociales puede cambiar la anatomía cerebral.



Los cerebros de los adolescentes que consultaban sus redes más de 15 veces al día fueron neurológicamente más sensibles a las recompensas y los castigos sociales, y se comprobó que se dieron cambios en los volúmenes de materia gris en zonas cerebrales asociadas a la adicción.



Finalmente, los algoritmos de redes como Instagram, Facebook, Tiktok, etc., están hechos para mantenernos cautivos y crear el efecto Fomo: ‘miedo a perdernos algo’. ¿Es posible luchar contra esto? Sí, hay manera de salvarse.



Signos de adicción digital

Estos son algunos de esos síntomas que alertan de una posible adicción a redes y móviles:



Uso preponderante. Incapacidad de desconectarse durante el día.



Abstinencia. Sensación de angustia y desespero si no se están consultando las redes a todo momento.



Intolerancia y cambios de genio. La persona se vuelve irascible o con altibajos muy marcados de genio (alegría excesiva, depresión, tristeza, etc.).



Pérdida de intereses. Se deja de lado otras actividades que antes se disfrutaban.



Engaño. La persona se miente y miente a otros sobre su uso de redes y tiempo en pantalla.



Notificaciones fantasma. Se siente que vibra el celular por una notificación, pero no es así.

Cómo trabajar una adicción

Algunos tips para contener adicciones digitales:



Poner límites. Es necesario establecer horarios de desconexión.



Use tiempo de pantalla. Active las funciones del iPhone y Android que le ayudan a bloquear las apps y el uso del teléfono.



Socializar. Es una manera muy efectiva de contener la adicción digital: tener socialización ‘real’ con personas, en actividades presenciales.



El uso de las redes. También es de gran ayuda seguir grupos y perfiles positivos, relacionados con intereses profesionales, no solo de entretenimiento.



Bloquear notificaciones. Evite que le lleguen alertas de Instagram, Tiktok, etc.



Pedir ayuda. Acuda a profesionales de la salud mental.



JOSÉ CARLOS GARCÍA R.

Editor Multimedia

En X: @JoseCarlosTecno