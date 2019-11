El actor que aparecerá en una película 65 años después de su muerte

El recordado actor estadounidense James Dean era uno de los artistas con mayor futuro en Hollywood, pero, infortunadamente, justo cuando su carrera estaba en ascenso, falleció a la edad de 24 años a causa de un choque automovilístico (1955).



Ahora, 64 años después, reaparecerá en la pantalla grande gracias a la tecnología CGI.

El actor inició su carrera con pequeños papeles hasta que decidió radicarse en Los Ángeles, ciudad que la abrió las puertas con importantes proyectos como 'Rebelde sin causa', en el que interpretó al problemático adolescente Jim Stark; 'East of Eden', personificando al solitario Cal Trask; y su último papel fue Jett Rink, para la película 'Gigante'.



Poco después de las grabaciones de este filme, el actor, quien también era fanático de las carreras automovilísticas, se estrelló contra un Ford cuando se dirigía a una competencia en la que mediría la potencia de su nuevo auto, un Porsche Spyder 550', bautizado como 'Little Bastard' por su amigo y corredor Bill Hickman.



Esta fatídico hecho terminó con la vida del estadounidense, pero recientemente la compañía Magic City Films, logró negociar con la familia del actor y obtener los derechos del uso de la imagen de Dean.

La empresa ya confirmó que el fallecido actor tendrá un papel secundario en la película 'Finding Jack', en la que, además, debutaran como dúo en la dirección Tati Golykh y Anton Ernst.



La historia estará basada en el libro del mismo nombre, del escritor Gareth Crocker, y que trata sobre la existencia del amor y la amistad bajo cualquier circunstancia, retratando un poco la realidad del abandono de 10 mil caninos tras la Guerra de Vietnam.



De acuerdo con los creadores de la película, Dean era el actor perfecto para este personaje, por lo que buscan rendirle un homenaje.



"Tomaremos todas las precauciones para garantizar que su legado como una de las estrellas de cine más épicas hasta la fecha se mantenga intacto. La familia ve esto como su cuarta película, una que nunca llegó hacer. No tenemos la intención de decepcionar a sus fanáticos" aseguró uno de los productores en entrevista con 'The Hollywood Repoter'.



Por lo pronto, se sabe que el rodaje empezará el próximo 17 de noviembre, con el fin de tenerla lista para el 11 de noviembre de 2020, fecha en la que en EE. UU. se celebra el día de los veteranos.

¿De qué se trata esta tecnología?

La tecnología que se usará para usar la imagen de Dean es conocida como Computer Generated Imaginary (CGI) y es la creación de imágenes por computador, lo que permite recrear paisajes, seres imaginarios o mitológicos, efectos especiales e, incluso, rejuvenecer o envejecer a un actor.



Todo esto se logra gracias a la aplicación de gráficos 3D a partir del uso del computador, permitiendo la generación de imágenes que no son fáciles de obtener con otros métodos, por lo cual es comúnmente utilizada no solo en la industria cinematográfica, sino también en los videojuegos, el marketing, la publicidad y hasta en la arquitectura.



En cuanto al cine, esta tecnología se ha enriquecido con el uso de cromas, no solo en los fondos de una escena, sino también con puntos que se ubican en el rostro o cuerpo de los actores con el fin de que después el computador haga su magia. Además, se ha beneficiado del 'motion capture', es decir, la captura del movimiento del personaje a partir de puntos de referencia, y el 'rendering', que es un proceso por el cual las imágenes toman texturas realistas.



