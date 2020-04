Así puede activar el nuevo control parental de Netflix

Si usted es de los que deja la cuenta de Netflix en el televisor abierta, nada evita que sus hijos terminen navegando en un perfil para adultos, y, por ende, viendo algún contenido erótico o violento que no sea adecuado para su edad.



Para que esto no le pase, a partir de hoy, puede activar nuevas formas de control parental en la plataforma, que fueron lanzadas este martes y que estarán disponibles en todos los países e idiomas soportados en la aplicación de video vía streaming. Le contamos cuáles son las novedades y le mostramos cómo puede activarlas.

El contenido que aparece en la plataforma pensada para los menores de edad hace parte de una curaduría interna en la que se establece qué es relevante, interesante y seguro para los niños.



Sin embargo, como explica Michelle Parsons, Manager de producto de Kids en Neflix, la razón detrás de estos nuevos elementos es que "cada familia es distinta".



"Escuchamos a los usuarios en grupos focales, en sus comentarios, en las plataformas que tenemos de comunicación y soporte para entender sus necesidades y cómo estas evolucionan con el tiempo, por lo que desarrollamos estas opciones que buscan empoderar a los padres", expresó en entrevista con EL TIEMPO.

Las novedades

Lo primero que cambia es la posibilidad de tener una visualización general de los perfiles asociados a una cuenta en un mismo lugar. Al ingresar al perfil principal (el primero que aparece) verá en la parte inferior un resumen de los perfiles.



En esa vista, el perfil principal podrá tener un acceso rápido a las configuraciones particulares. De esta manera, quien creó la cuenta general podrá cambiar algunos aspectos en los perfiles de los menores a su cargo.

La visualización le permite conocer cuál es la configuración por edad y entrar a revisar si se activa o no la reproducción automática. Foto: Cortesía

Como opción de control, usted puede definir un rango más personalizado de permisos para los menores. Los padres pueden escoger si el niño solo puede acceder a contenidos de tipo familiar, para mayores de 7 años, de 15 o mayores de edad.



Pero yendo más allá, es posible que algunas series o productos no estén alineados con los principios de algunos hogares. Para poder personalizar más el contenido, ahora también es posible bloquear lo que verá su hijo por palabras clave.



Para darle más control al tutor, en la configuración del menor no solo podrá ajustar la edad si no buscar palabras como Barbie, Peppa u otra serie a la que usted quiera restringir el acceso. En caso de que quiera volver a habilitarla podrá quitar el término de la barra de bloqueos y este volverá a estar disponible.

Además de la restricción por edades es posible realizar restricciones de títulos por palabras clave como el título de la película o serie. Foto: Cortesía

¿Cansado de luchar porque su hijo se despegue de la pantalla? También en la configuración podrá activar o desactivar el 'autoplay' (la reproducción automática de capítulos), si lo prefiere.



Entre otras cosas, ahora podrá acceder al historial de navegación del menor y ver qué series ha visto, en qué fechas y tener el vínculo a los episodios para revisarlos.

Entonces, por un lado para el perfil de los niños, que entrega opciones de navegación intuitivas hasta para los que aún no saben leer con detalles como imágenes tipo íconos grandes para facilitar la elección de los pequeños, serán más fácil de administrar, pero por el otro, ahora también será más sencillo evitar que se salten a las opciones para adultos.



De nada sirve que haya un perfil especial para el menor si no lo usa y termina accediendo al de sus padres. Para evitarlo, en el mismo lugar en el que ve las configuraciones con todos los perfiles de cuenta, usted podrá activar un pin único para asegurar el ingreso.



Para hacerlo debe ir a la opción de bloqueo de ingreso. Allí, identificarse con la contraseña de la cuenta en Netflix y posteriormente crear el patrón.

El pin creado puede ser único y diferente para cada cuenta. Si pierde el pin, deberá recuperarlo con su contraseña principal. Foto: Cortesía

Para cada perfil es posible que crear un pin diferente. De esta forma si usted deja la cuenta en el televisor y el niño quiere acceder al perfil suyo se estrellará con el pin. Por último, si olvida el pin, puede recuperarlo de forma similar a la que recupera su contraseña.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET