Una nueva encuesta global de la firma Kaspersky, empresa enfocada en ciberseguridad y privacidad digital, señaló que el uso de stalkerware, o aplicaciones que ayudan a espiar a otras personas a través del celular o otros dispositivos, se ha generalizado en todo el mundo.

El informe denominado ‘Acoso digital en las relaciones’, que contó con la participación de más de 21.000 personas de 21 países, incluidos los mercados de Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, remarcó que a nivel local el 30 por ciento de los encuestados afirmó haber sido víctima de acoso digital, de ello, 27 por ciento correspondieron a hombres y 33 por ciento a mujeres.



Encontraste, la muestra destacó que el 52 por ciento de los colombianos afirmó que no sabía qué era el stalkerware y que además no tenía forma de reconocer si estaban siendo acosados digitalmente, lo que lo llevaba a ignorar cómo protegerse.



Ahora bien, a nivel Latinoamérica, la encuesta resaltó que el 55 por ciento de las personas consultadas no tenían idea de la existencia de este tipo de aplicación de espionaje, mientras que el 25 por ciento confirmó haber sido víctima de acoso digital.



Carolina Mojica, gerente de Producto para el Consumidor-Región Norte y Sur de América Latina en Kaspersky, explicó que en la mayoría de los casos los software de espionaje o stalkerware se instalan accediendo físicamente a los dispositivos.



“El acoso siempre lo realiza alguien cercano a la víctima: el cónyuge, un familiar o la pareja sentimental. La instalación se lleva a cabo discretamente y sin el conocimiento ni consentimiento de la víctima”, dijo Mojica.

Formas para acceder a la información



El hombre le envió más de 100 mensajes a lo largo de siete horas. Foto: iStock

El estudio también reveló que las formas más comunes de acoso digital en el país son: el monitoreo de celulares, con el 50 por ciento de las respuestas. Otras formas incluyen: el uso de dispositivos de monitoreo especialmente diseñados (20 por ciento), programas instalados en computadoras (23 por ciento), espionaje de cámaras web (20 por ciento) y dispositivos domésticos inteligentes (12 por ciento).



A nivel región, la forma más común de acoso digital también es a través del monitoreo de teléfonos celulares (54 por ciento), seguido de programas instalados en computadores (36 por ciento), espionaje de cámaras web (24 por ciento) y por último dispositivos domésticos inteligentes (14 por ciento).



“Tiene sentido que el celular esté en la primera posición, pues la mayoría de las personas lo llevan consigo a todas partes, lo que facilita el rastreo de la ubicación junto con el acceso a información privada, como llamadas telefónicas, conversaciones a través de aplicaciones y correo electrónico”, agregó Mojica.



Entre las fallas de seguridad que han detectado, la experta de Kaspersky precisó que muchas veces el acoso digital tienen su origen en compartir información privada.



“Las parejas a menudo se dicen la contraseña de su teléfono inteligente y la encuesta lo confirma pues en Colombia 53 por ciento de las personas consultadas conocen la contraseña de su pareja y también han proporcionado la suya”.



Otro hábito digital preocupante, que apuntó la Mojica desde el punto de vista de la seguridad, es compartir servicios como iCloud o Google Account entre miembros de la familia.



“El 35 por ciento de los colombianos lo hace y esta es otra opción tecnológica que permite rastrear a alguien, pues estos servicios incluyen características de ubicación geográfica, almacenamiento de fotos en la nube, entre otras herramientas que pueden ser explotadas”, agregó Mojica.

¿Cómo saber si es víctima?



Para saber si es víctima de espionaje, Kaspersky compartió cuatro señales para comprobar si su dispositivo móvil contiene alguna aplicación de stalkerware.



Verifique los permisos de las aplicaciones instaladas: el stalkerware puede disfrazarse bajo una app falsa con acceso sospechoso a los mensajes, registros de llamadas, localización y otras actividades personales.



“Por ejemplo, una aplicación llamada Wi-Fi, con geolocalización, es un candidato sospechoso”.



Analice la configuración de “fuentes desconocidas” en los dispositivos Android. Si las “fuentes desconocidas” están activadas en el dispositivo, podría ser una señal de que se ha instalado un software no deseado por parte de un tercero.



Revise el historial del navegador. Para descargar el stalkerware, el acosador tendrá que visitar algunas páginas web que el usuario afectado no conoce. También es posible que no haya ningún historial si el acosador lo ha borrado.



Utilice una protección de ciberseguridad en su celular que lo cuide contra todo tipo de amenazas móviles.



Pero, qué pasa si encuentra una aplicación de stalkerware en el dispositivo. Según el informe, no debe apresurarse a desinstalar la aplicación, “ya que el acosador lo sabrá y se debe considerar que esa persona puede ser un riesgo potencial para la seguridad en muchos casos”.



Antes de eliminar el software, considere conservar alguna evidencia para fines legales. Por último, contacte a las autoridades pertinentes que le ayuden a planificar su seguridad.



“En Kaspersky consideramos que el stalkerware no debe ser visto únicamente desde una perspectiva técnica, sino como una forma más de abuso, principalmente hacia las mujeres pues está demostrado que el uso de este software está asociado a casos de maltrato psicológico de las víctimas”, señaló Judith Tapia, gerente de Producto para México en Kaspersky.

