Un nuevo capitulo en la compra de Twitter por parte de multimillonario Elon Musk, se dio hoy cuándo los accionistas de la red social han votado a favor del acuerdo de adquisición de 44.000 millones de dólares de Elon Musk, un valor de 54,20 dólares por acción.

La votación se produjo días después de la tercera carta de Musk a Twitter en busca de rescindir del acuerdo previo, pero mientras el dueño Tesla planea salir del trato, los accionistas de la compañía planean obligarlo a hacerlo.



Este martes, los accionistas votaron a favor del acuerdo de adquisición de Musk y aunque el magnate quería en la carta enviada a la empresa echar para atrás el acuerdo alegado una supuesta indemnización por 7,75 millones de dólares por el despido que la empresa le hizo a su exjefe de seguridad, Peiter Zatko y que segpun Musk engaño a inversionistas y reguladores en temas claves.



La empresa señaló que no proporcionaría indemnizaciones por despido a los empleados en montos fuera del "curso ordinario de negocios" y además dijo que la razón del despido de Zatko era invalida para continuar con la compra.



El exjefe de seguridad de Twitter , también hoy hablo de las fallas de seguridad de la red social ante el Congreso de los Estados Unidos, señalando que que la plataforma es vulnerable a la explotación por parte de “adolescentes, ladrones y espías”.



Agregó que la red social no sabe qué datos tienen, dónde se encuentran y de dónde provienen, por lo que, como era de esperar, no pueden protegerlos. Zatko dijo que "el liderazgo de Twitter ignoró a sus ingenieros", porque los incentivos a los ejecutivos los llevaron a priorizar las ganancias sobre la seguridad".



La primer carta que Musk envió a Twitter buscaba rescindir el acuerdo y fue en julio, en donde se le decia a la firma que violó el acuerdo al tergiversar la cantidad de spam y cuentas de bots falsas en su plataforma.



Luego Twitter demandó a Musk para completar la adquisición, acusando al multimillonario de usar las cuentas bots y la cantidad de spam en la red social como una excusa para salir de un trato y que además esto se dio luego de una caída de las acciones en el mercado.



Las acciones de la compañía abrieron el martes a 41 dólares por acción, casi un 25% por debajo del precio de la transacción de compra que se hizo con Musk.



El juicio entre el magnate y Twitter está programado para el próximo 17 de octubre.​

