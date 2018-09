Acciones de Twitter y Facebook caen tras testimonios en el Congreso

Las acciones de Facebook y Twitter cayeron el miércoles después de que altos ejecutivos testificaran ante el Comité de Inteligencia del Senado de EE. UU. para hablar del rol de las plataformas ante esfuerzos de intervención en las elecciones desde el exterior.



La jefa de operaciones de Facebook y el CEO de Twitter buscaron defender sus compañías y destacar las acciones tomadas hasta el momento, pero para algunos inversionistas sus intervenciones no fueron tan positivas.

Facebook por su parte tuvo una baja de un 1,6 por ciento, mientras que Twitter se vio más afectada con un descenso del 5,2 por ciento. Las acciones de las compañías llegaron a reportar descensos de hasta un 2.3 por ciento en el caso de Facebook y de un 6,1 por ciento para Twitter.



Según el analista Ivan Feinseth, de la firma Tigress Financial Partners, Twitter se vio más afectado porque no tiene la misma cantidad de ingresos que Facebook "ni tiene la infraestructura de desarrollo para nuevas aplicaciones como la tiene su rival".



Al ser indagado sobre cómo se estaba sensibilizando a los usuarios de Twitter frente a la desinformación y los intentos de manipulación extranjera, Jack Dorsey, CEO de Twitter, mencionó: “Francamente creo que en el pasado no hemos hecho un buen trabajo. En parte porque tenemos dificultades para saber cómo se está usando el contenido y dónde”.



Dorsey explicó que Twitter se está replanteando si realmente el número de seguidores es un indicador real para definir quiénes pueden contribuir más a la "esfera pública de conversación saludable", que pretende que su red social sea.



La directora general de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, reconoció ante el Comité de Inteligencia del Senado que la compañía tardó demasiado en responder a los esfuerzos de Rusia por interferir en las elecciones estadounidenses de 2016 y en el discurso político general de Estados Unidos, pero insistió en que lo está haciendo mejor.



Sandberg ha sido criticada por la prensa internacional frente a su afirmación categórica de que Facebook no estaría en un lugar donde no pudiera cumplir con sus valores empresariales, en principio democráticos. Un reporte de The Intercept argumenta que la alta ejecutiva de la red social mintió ante el Congreso porque en lugares como los Emiratos Árabes y Pakistán, la red ha accedido a eliminar contenidos por temas particulares de las leyes internas de dichos países.



Las acciones de otras compañías tecnológicas también cayeron. Alphabet tuvo una baja de alrededor del 1 por ciento y Snap percibió una caída del 4, 53 por ciento.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters.