Tragedia en Indonesia: ¿cómo pudo afectar que el avión fuera nuevo?

Pese a ser un avión nuevo, se estrelló. ¿O fue por eso?

El accidente del vuelo JT 610 de la aerolínea indonesia de bajo coste Lion Air, que se estrelló en el mar de Java este lunes con 189 personas a bordo 13 minutos después de despegar de Yakarta, la capital del país, deja abiertos varios interrogantes.

Uno de los hechos que más llama la atención es que la aeronave, un Boeing 737 MAX 8, era nueva: llevaba apenas dos meses en funcionamiento.

Este es el primer siniestro grave en el que se ve involucrado este modelo de avión, que solo lleva en uso comercial desde 2017. Por el momento, no se espera encontrar sobrevivientes.

Los detalles aún son escasos y la causa del incidente no se confirmará hasta que no haya una investigación completa, pero se sabe que las catástrofes aéreas se producen como resultado de dos tipos de errores: técnicos y humanos.

Edward Sirat, director general de Lion Air, dijo a medios locales que el avión había sido reparado previamente por un "problema técnico", informó la agencia Reuters.

También se sabe que el piloto pidió (y obtuvo) autorización a través de la radio de control de tránsito aéreo para dar la vuelta y regresar al aeropuerto al poco de despegar.

La aeronave ascendió hasta los 5.000 pies (unos 1.500 metros) y luego cayó en picado, de acuerdo con información publicada en Flightradar24, un sitio web que monitorea los movimientos de aviones civiles en tiempo real.

Justo antes de estrellarse, volvió a ascender y después cayó al mar a una velocidad de unos 700 km/h.

En julio, Lion Air anunció en su página web que estaba "muy orgullosa" de ser la primera compañía aérea en Indonesia en estrenar la aeronave y declaró que había pedido 218 unidades.

El avión que protagonizó el accidente de este lunes solo llevaba operativo desde el 15 de agosto. Apenas había registrado 800 horas de vuelo, según el director de la Comisión Nacional de Seguridad del Transporte de Indonesia, Soerjanto Tjahjano.

Todavía no se sabe con exactitud qué ocurrió, pero muchos se hacen ahora la siguiente pregunta: ¿cómo pudo haber afectado que el avión fuera tan nuevo?

"Riesgo mayor"

Sirat no quiso dar muchos detalles sobre el "problema técnico" al que se refirió, pero aseguró que fue "resuelto según el procedimiento".

También dijo que Lion Air tiene operativos actualmente 11 aviones del mismo modelo y que no tiene previsto dejar de usarlos por el momento.

El analista de aviación Gerry Soejatman le dijo a la BBC que "las aeronaves muy antiguas tienen normalmente un mayor riesgo de accidentes, pero también las que son muy nuevas".

"Si son muy nuevas, a veces hay inconvenientes que solo se revelan una vez que se usan (de manera rutinaria). Normalmente se resuelven en los tres primeros meses".

En este caso, el avión habría tenido problemas en sus primeras semanas de funcionamiento, cuando fue reparado en julio.

Otro experto en aviación, Jon Ostrower, editor de la publicación sobre aviación The Air Current, dice que "es habitual que haya algunos problemas con aviones recién estrenados", aunque asegura que "eso está lejos de ser algo que pueda amenazar la seguridad de un avión".

También sostiene que a menudo los aviones nuevos disfrutan de un "descanso en el mantenimiento" porque no se espera que tengan fallas mayores.

Ambos analistas dicen que es demasiado pronto para dar conclusiones definitivas sobre lo que salió mal con el vuelo JT 610.

"Es probable que el accidente fuera causado por problemas técnicos, pero todavía es muy temprano para saberlo. Solo podremos determinar la causa verdaderamente cuando tengamos más información", declaró Soejatman.

Ostrower está de acuerdo.

"No sé qué pudo hacer que se estrellara este avión tan nuevo. También hay muchos factores que pudieron contribuir a un accidente como ese", le contó a la BBC.

Boeing dijo que su serie 737 MAX es el avión que más rápidamente ha vendido en su historia y que cuenta con cerca de 4.700 pedidos.

El MAX 8 fue comisionado por aerolíneas como American Airlines, United Airlines, Norwegian y FlyDubai.

¿Qué se sabe sobre Lion Air?

Lion Air es la mayor aerolínea privada en Indonesia. Es una compañía de bajo costo y opera vuelos nacionales e internacionales.

Fue fundada en 1999 y reportó varios problemas de seguridad y mala gestión e incluso fue sancionada con una prohibición que le impedía volar en espacio aéreo de la Unión Europea hasta 2016.

En 2004 protagonizó un accidente con 25 víctimas mortales.

En 2013, uno de sus aviones se estrelló en el mar antes de aterrizar en Bali. En esa ocasión, no hubo víctimas fatales.

Indonesia ha sido calificado como "uno de los peores países para volar". El país triplica el promedio mundial de accidentes aéreos fatales y tiene problemas con las infraestructuras y la falta de personal cualificado.

