A partir del próximo 20 de marzo, es decir, en un mes, la verificación de dos pasos o factores (2FA) mediante SMS, será un nuevo elemento en la suscripción de Twitter Blue.

De acuerdo a lo revelado por Semana, una manera de aumentar la seguridad en el inicio de sesión en Twitter es activar un sistema de verificación de dos factores, el cual "solicita un código enviado al usuario por el canal que haya elegido, un SMS o un correo electrónico".

El citado medio añadió que la manera más frecuente para entrar a una cuenta de Twitter es introducir el usuario y la contraseña, pero esa información se puede ‘hackear’ fácilmente ya que muchas personas las tienen en otras redes, correos, etc.



Los ciberdelincuentes están al acecho siempre y, como se deduce de lo explicado por Europa Press, Twitter puede abrirles una ventana para que hagan de las suyas ya que "permite recibir el código mediante un mensaje de texto que la plataforma envía al número de teléfono vinculado con la cuenta. Esa no es, precisamente, la protección más fiable, ya que esta forma de autenticarse puede ser objetivo de los ataques conocidos como ‘SIM swapping’ o ‘hackeo’ de SIM".



Complementó ese medio que cuando los 'hackers' consiguen el duplicado de la tarjeta SIM, "pueden introducirla en un móvil que esté bajo su control y desde él, acceder a datos del usuario o incluso a cuentas en servicios digitales".



Por lo anterior, la relevancia de la verificación de dos pasos o factores (2FA). Sin embargo, la propia Twitter advierte que “mientras cualquier forma de 2FA es mucho más segura que no tener ningún 2FA habilitado, algunas formas de 2FA son más seguras que otras". Agregó que "la autenticación de dos factores basada en SMS es menos segura debido a su susceptibilidad tanto al secuestro de SIM como a los ataques de phishing”.



