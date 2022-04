A través de WhatsApp y redes sociales, durante los días feriados, festivos y vacaciones los ciberdelicuentes buscan que las personas entreguen dinero o información personal, en este momento la más relevante amenaza tiene que ver con los huevos de pascua.

A las personas les llega un link para participar en concursos o acceder a una tarjeta de regalo o de descuento a cambio de responder una encuesta. según BTR Consulting, consultora especializada en ciberseguridad, la estafa no es nueva, tiene cinco años de antigüedad y revive cada año.



La técnica es la Phishing, que busca quedarse con tus datos incluso algunos financieros y a veces incluyen páginas de Facebook e Instagram que suplantan la identidad de las marcas.



Las recomendación es no, entregar datos personales, ni nombre de usuario o contraseña, número de cuentas bancarias, número tarjeta de crédito o demás datos sensibles.



Siempre verificar si existen denuncias con la página o la marca y no confiar en mensajes que llegan vía WhatsApp que ofrecen premios y regalos.



También leer muy bien la dirección URL de la página web, para verificar si es un sitio oficial o un clon.



Double V Partners también recomienda que tanto las empresas como usuarios actualicen en sus dispositivos programas y herramientas de protección de datos.



De igual forma el estar alerta a la red en la que el dispositivo se conecta, y usar el menor tiempo posible la redes públicas, mucho menos para hacer transacciones o compras.

