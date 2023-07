El ministro TIC Mauricio Lizcano ha señalado que el 20 de diciembre se llevará a cabo la subasta multibanda para la llegada del 5G en Colombia y la ampliación de cobertura de 4G. Pensando en esto el país copiará lecciones de sus pares regionales, pero un proceso en especial será parte del modelo, el de Brasil.



La inspiración en el modelo brasileño se da porque en un país tan grande, 8.5 millones de km², el 90 por ciento del costo del espectro radioeléctrico se destinó en obligaciones de hacer, lo que significa que las autoridades habilitaron el espacio radioeléctrico para que fuera más fácil para los operadores participar en la subasta y además ayudarán a garantizar el acceso a la conectividad a un mayor número de personas en zonas alejadas del país.



Esto no es una novedad para el caso colombiano, porque en 2019 se hizo la subasta de bandas bajas, a los operadores oferentes se les dieron además unas tareas de conectividad en zonas rurales.



La semana pasada, una delegación colombiana tuvo reuniones con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil en las que se profundizaron el modelo para la licitación de bandas de radiofrecuencia orientadas a la implementación de redes 5G.



La Anatel informó que el encuentro incorporó reuniones técnicas sobre el modelo de licitación, como la conformación de bloques, las reglas de rondas y la participación de los actores; así como los compromisos de cobertura, ampliación de infraestructura y los aspectos económicos del proceso de licitación, incluidos los cálculos de avalúo del espectro y sus compromisos respectivos.



Las lecciones de Brasil

En su subasta de 5G, Brasil recaudó 8.500 millones de dólares, en comparación, la de 2021 en Chile recibió 453 millones de dólares y República Domínicana por su parte recibió 73 millones de dólares. En el caso de México, las empresas hicieron las inversiones y no están compitiendo regulatoriamente, porque no han detallado la subasta.



​Así que Colombia puede establecer un precio competitivo para las empresas y que sea de beneficio para el Gobierno. De acuerdo con la Procuraduría y según los cálculos de 2019, así se que se podrían recoger 7 billones de pesos.



Además del recaudo, la otra lección que tiene Brasil es la llegada de nuevos actores a estos mercados. Por ejemplo, allá en total fueron once los operadores se quedaron con frecuencias y acá nueve han mostrado su interés. De hecho, fue la subasta de 2019 la que abrió la puerta a la llegada de la firma de capital privado Novator Partners y su empresa Wom a Colombia.



Otra ventaja que ya conoce Brasil y en la que puede guiar a Colombia es en la legislación y seguimiento que se le hace a alianzas y consorcios, como el que podría plantear Tigo y Movistar en Colombia.



"La subasta fue un hito para la conectividad en Brasil, siendo la más grande del sector, la mayor licitación realizada en América Latina y la segunda más grande en la historia de este país. Además se cree que las inversiones hechas impulsarán la economía digital, internet de las cosas (IoT) y la productividad", indicó la asociación brasileña de telecomunicaciones Conexis.​



Lo que se espera para el país

De acuerdo con Gabriel Jurado, Viceministro de Conectividad del Ministerio TIC, la idea del ministerio es que los operadores entren a participar activamente en la subasta, por todo lo que va a traer y va a significar la llegada de las redes de quinta generación.



"Ya estamos viéndolo en los puertos autónomos, con los carros autónomos y cómo toda esta operación del control de tráfico, de control de emisiones y todas las aplicaciones que dan soporte de 5G como el internet de las cosas´", explicó.



Jurado agregó que "la invitación es para nuevas compañías y no solo las que están establecidas participen en la apuesta de esta nueva tecnología en Colombia, por que al Gobierno le interesa es mejorar las condiciones de productividad con las nuevas tecnologías".

Un punto a tener en cuenta es el precio del espectro. Para Samuel Hoyos, el presidente de Asomóvil, esta decisión marca el camino y la política pública sobre el uso del espectro en Colombia.



“Es imperativo que el Gobierno Nacional ajuste los precios del espectro a los valores del mercado internacional, acogiendo las mejores prácticas del mercado. No puede ser que en Colombia dejemos por un lado 1.200 MHz de uso libre y de otro lado el espectro licenciado cueste entre 2 y 3 veces más que el promedio de los países de América Latina”, explicó el directivo.



Hoyos ha señalado que el hacer un acuerdo con los precios de mercado internacional y, además, usar los mecanismos de las obligaciones de hacer, es el camino adecuado para el país.



"De esta manera los operadores pueden pagar hasta en un 60 por ciento por el uso del espectro y, de esta forma, se cumpla el objetivo de cerrar la brecha digital, poniendo en práctica el criterio de maximización de bienestar social que definió la Ley 1978 del 2019”, afirmó.

Así va el cronograma

De acuerdo con el ministro Lizcano, un primer borrador se publicará en agosto con las condiciones técnicas, jurídicas y los mecanismos de la subasta. Un segundo borrador donde estará el precio de reserva, las obligaciones y garantías será publicado el primero de septiembre.



El 17 de octubre, será la publicación de la resolución definitiva para que los participantes hagan los respectivos comentarios sobre los criterios de la subasta.



El 10 de noviembre la recesión de los que quieran participar y el 8 de diciembre se verificará quienes cumplen los requisitos. El 20 de diciembre se realizará la subasta.

