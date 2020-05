Juegos móviles ‘made in’ Colombia que puede descargar ahora mismo

Son 16 años de experiencia que tiene la industria de los videojuegos en Colombia. Así lo explica Sandra Castro Pinzón, fundadora del colectivo Tan Grande y Jugando (TGYJ), quien hasta hace unos meses era la directora del capítulo de videojuegos de la Federación Nacional de Software.



Aunque es una industria joven “ha logrado consolidarse como una industria reconocida en América Latina, y está creciendo a pesar de que en el país no se consumen los productos que se realizan por talento Colombiano”. Esa situación, de hecho, ha generado que el talento colombiano se internacionalice, pero “es momento de que evitemos la fuga de cerebros y consolidemos las oportunidades locales”, señala.

Desde TGYJ, que promueve los desarrollos nacionales, se destaca que en Colombia hay una producción diversa: Desde juegos para web y computador hasta juegos móviles y para consolas.



Entre ellos, se destacan proyectos Triple A como es el caso de ARK, Neón Fury y Project Monolith, entre otros, que se verán en consolas próximamente.



Para que no se quede con la curiosidad y pruebe algunos de los mejores exponentes de los videojuegos móviles colombianos, traemos 12 juegos que puede descargas ya mismo y que lo conquistarán.

12 juegos móviles colombianos para disfrutar

Juego: World War Doh

Estudio: Jam City

Ciudad: Bogotá



World War Doh es un juego de estrategia visualmente tierno, pero intenso y de acción donde podrá aplastar a sus oponentes.



El juego que ya tiene un premio Lápiz de Acero y también recibió el Indie Prize 2017 en la categoría “Best Game in Show”.



El videojuego se destaca por ser una propiedad intelectual colombiana, gestada en el estudio Brainz, que fue adquirido en 2018 por el gigante de los videojuegos Jam City, en una transacción pionera en el país. Disponible en Android y iOS.

Juego: Animal Fury Destination

Estudio: Ignición Games

Ciudad: Villavicencio



Animal Fury Destination es un videojuego móvil de acción y lucha que cuenta la historia de una comunidad de animales que protege la fuente de agua mágica de los montes sagrados. Los personajes viven en constante lucha con un brujo maligno, que busca a toda costa apoderarse del paraíso.



Por cada descarga de Animal Fury Destination, se donará un dólar a la ONG Saving the Amazon para la reforestación del bosque. Además este juego fue uno de los ganadores de Crea Digital 2019. Disponible en Android y en iOS.

Juego: Ekko: Occlude The Void

Estudio: Mad Bricks

Ciudad: Bogotá



Ekko es un juego tipo Puzzle que pone a prueba el ingenio y la comprensión espacial. Cada nivel consiste en un tablero lleno de Tótems que deben ser arrastrados al Lanzador correcto para alcanzar el objetivo. Debe ser analítico y buscar configurar el tablero de la manera correcta para resolver el rompecabezas. En 2014, el juego fue ganador de un reconocimiento en Crea Digital. Disponible en iOS y Android.

Juego: Decoherence

Estudio: Efecto Studio

Ciudad: Bogotá



Decoherence se trata nada más y nada menos que del primer juego Colombiano en Apple Arcade, el servicio de suscripción de videojuegos de la marca. El juego le permite construir robots a partir de una amplia variedad de componentes y planificar una estrategia en medio de emocionantes combates uno a uno. Disponible sólo en iOS.

Juego: Un cabrón en Transmilenio

Estudio: Black Mamba Studio

Ciudad: Bogotá



Se trata de un juego sencillo, que usando el contexto bogotano tradicional le propone al usuario abrirse paso entre los pasajeros del sistema de transporte público para poder bajarse en su estación de destino antes de que las puertas se cierren.



En el camino, habrá que empujar a las vacas y evitar a los casi inamovibles cerdos.



El juego fue el ganador del Game Challenge, un jam (jornada de programación) de 24 horas organizado por la Alcaldía de Bogotá, la Universidad EAN, la comunidad Tan Grande y Jugando y el colectivo National Games. Disponible solo en Google PlayStore.

Juego: Disnea

Estudio: Narwhalcorn

Ciudad: Bogotá



En la misma iniciativa del Game Challenge bajo la temática de transmilenio, Disnea es un juego en el que deberás saltar para poder respirar dentro del transporte público, pero ten cuidado, los gases acechan en el bus y debes esquivarlos. Disponible en Google Playstore.

Juego: Kori the Frog

Estudio: Wulf Games

Ciudad: Manizales



El usuario debe ayudar a Kori a recolectar los anillos necesarios para llenar su nave espacial alrededor del universo. ¡La nave espacial de lujo para viajar en el tiempo de Kori lo lleva a increibles viajes: compartir con los dinosaurios durante toda la Era Jurásica, luchar para ganar en la Era Medieval y practicar sus habilidades en la Era de los Ninjas. Disponible solo en Google Play.

Juego: Ananias Fellowship Edition

Estudio: Slashware Interactive

Ciudad: Medellín



Ananias Fellowship Edition es un juego de fantasía desafiante, los usuarios podrán explorar las ruinas antiguas, sobrevivir hasta el nivel más bajo y salvar el mundo mientras derrotan la mazmorra. En cada partida, el juego crea una nueva mazmorra llena de desafíos y sorpresas para ti en cinco entornos diferentes poblados de monstruos y artefactos mágicos antiguos. Disponible en Google Play y iOS.

Juego: Kodety

Estudio: Diversoft

Ciudad: Popayán



Kodety es un juego que busca mejorar en los niños la habilidad de pensamiento crítico para la solución de problemas mezclando conceptos de programación, aventura y rol en un mundo fantástico basado en los mitos y leyendas de la cultura latinoamericana. Disponible en Google Play.

Juego: Warrior Rush

Estudio: Amazing Soul Games Studio

Ciudad: Medellín



Warrior Rush es un corredor emocionante y desafiante, lleno de escenarios mágicos, trampas mortales y jefes terroríficos. Los usuarios asumen el papel de un guerrero que intenta salvar a su princesa que fue secuestrada por el poderoso archimago malvado. Disponible en Google Play y iOS.

Juego: Exorcist

Estudio: Ashara Studios

Ciudad: Bogotá



Al tomar el rol de un exorcista, que lucha contra criaturas del inframundo, el usuario comienza una aventura para exorcizar y poder grabar los monstruos en su libro de sombras. Por medio de una mecánica de dibujar patrones es posible atacar a las criaturas que el exorcista encuentra. En cada nivel se pueden encontrar criaturas diferentes y agregarlas a su colección. Disponible en Google Play.

Bonus: Tan Tan y Can You Shake It de Double Fox Games, en Barranquilla.



Son dos divertidos juegos que proponen desafíos competitivos. En el primero, el usuario debe lograr todos los turistas de Tan Tan Beach se bronceen, pero ¿es posible lograr que queden como dioses dorados? Mientras que en el segundo, Can You Shake It, el reto es hacer volar latas de gaseosa por los cielos sacudiéndolas hasta reventar. Disponibles en iOS.​

