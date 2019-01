8 hábitos simples para proteger su información en internet

Shailesh Andrade/ REUTERS

8. Respalde su información:



No importa si se trata de un accidente natural o del daño inesperado de un equipo, uno de los métodos para evitar perder su información está en el respaldo seguro. Bien sea en una copia física, como un disco duro, o con un servicio de almacenamiento en la nube, sus datos, fotos, audios y otros documentos de su propiedad quedarán protegidos ante un secuestro de información o un ataque que pretenda borrar todos los registros. Esta opción permite además el cifrado de dispositivos, como las USB, y el disco duro de un computador, con el que se le impone una clave maestra única que no permitirá el acceso a la información sensible por parte extraños.