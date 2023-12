¿Es necesario cambiar su celular por la llegada de 5G? Lo que debe saber al respecto

La llegada de la 5G es una realidad para Colombia después de que el Ministerio de las TIC, en cabeza de Mauricio Lizcano, diera a conocer los resultados de la subasta de la red de quinta generación este miércoles, 20 de diciembre.



Con esta tecnología, los usuarios tendrán una mayor velocidad de conexión en el país, conexiones más estables, descargas más rápidas, entre otras novedades. Sin embargo, algunos colombianos todavía tienen ciertas dudas al respecto, sobre si deben cambiar su celular o descargar una aplicación. Le contamos 10 datos relevantes.



Según lo anunciado por el Ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, tras nueve rondas de ofertas se asignaron redes a Claro, Movistar-Tigo, Wom y Telecall. Además, se recaudaron 1,3 billones de pesos y se espera que cada año se dé una inversión de 2 billones de pesos.



Con la llegada de la nueva red 5G, el país podrá actualizar las viejas tecnologías 2G y 3G, y pasar a los usuarios hacia el uso generalizado de 4G y 5G. "La construcción de antenas en todo el país va a ser enorme el próximo año, pues el proyecto de conectividad no comprende solo el 5G, sino que también viene la renovación del espectro", indicó Lizcano.



Respecto a las novedades que traerá la 5G, el ministro explicó, en diálogo con Noticias Caracol, los cambios que le implicarán a los usuarios de Colombia.

10 cosas que los colombianos deben saber respecto a la llegada de 5G

- La generación de las velocidades muy altas: al momento de descargar información, los usuarios tendrán 40 veces más de velocidad con la 5G. Y, cuando compartan información, tendrán 20 veces más de velocidad, señaló Lizcano para el medio anteriormente nombrado.



- Lo que pasará con su celular: su dispositivo móvil se acomodará automáticamente a la red 5G. Por lo que no deberá pagar ningún plan adicional para adquirir la nueva tecnología. Además, no deberá cambiar su celular, si el dispositivo es inteligente, pues pasará de 4G a 5G de manera instantánea.



- El despliegue será el 1 de febrero de 2024: los operadores empezarán a ofrecer la nueva red a sus usuarios a través de publicidad y otros medios el primero de febrero del 2024.



- Beneficios de la 5G: la telemedicina, la realidad virtual aumentada, la robótica, carros autónomos, entre otros beneficios que le traerá la nueva tecnología, tanto a los usuarios como a las empresas. "Cambiará la forma como nos comunicamos y el ecosistema de innovación en Colombia", señaló el ministro para Noticias Caracol.

5G, base sólida para la transformación digital de varios sectores. Foto: Foto: IStock

- La población del territorio nacional que tendrá 5G: dentro de 36 meses (tres años) el 54 % de los colombianos deberán tender la tecnología 5G, pues será una obligación de los operadores que la adquirieron. Además de ofrecer conectividad a más de 1.000 instituciones educativas, entre las que destacan las más alejadas del país y escuelas pobres.



- ¿Qué pasará con los celulares 'flechas'?: las personas que tienen en sus manos un celular 'flecha', no podrán disfrutar de los beneficios de la velocidad 5G. No obstante, podrán llamar y contestar llamadas sin problema, pues no los vuelve obsoletos.



- La red 5G no incrementará la factura mensual: debido a que la tecnología es más eficiente, lo más probable es que las facturas de telefonía, en vez de incrementar su valor, tiendan a bajar, según Lizcano.

- El Internet de los sitios a los que frecuenta no dejará de funcionar: el plan que haya adquirido en cualquier lugar, al igual que el que tenga la empresa en la que trabaja, no acabará, pues el factor diferencial será la velocidad de descarga y de subida.



- Las antenas de la 5G no causan problemas de salud: "5G no es nociva para la salud, las antenas de celular no son nocivas para la salud y el celular no es nocivo para la salud", señaló el ministro al respecto.



Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

