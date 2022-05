En medio de la fuerte competencia que hay entre las plataformas de 'streaming', cada una de ellas busca continuamente implementar un factor innovador que les permita diferenciarse de las demás y ganar más usuarios.



Ahora, Netflix estaría trabajando en la opción de realizar transmisiones en vivo de diferentes tipos de contenido, especialmente de 'stand up comedy', según reveló el medio estadounidense Deadline.

De acuerdo con Deadline, el objetivo de Netflix sería transmitir programas en vivo como recientemente lo hizo el 'reality show' de bienes raíces 'Selling Sunset', además de habilitar la votación en vivo para programas de competencia.



La mayor apuesta de Netflix sería en la transmisión de especiales de comedia en vivo, pues es un campo que viene explorando recientemente. Este año, la compañía realizó su primer festival presencial de comedia en vivo, el cual fue llamado 'Netflix Is a Joke Fest'.



La primera versión de este evento se llevó a cabo en Los Ángeles, California, durante varios días y contó con la participación de más de 130 comediantes.

Cabeza a cabeza con Disney Plus

Disney Plus se ha convertido en unos de los mayores rivales de Netflix y ya incursionó en el mundo de las transmisiones en vivo en febrero de este año, cuando transmitió una presentación en vivo de los Premios de la Academia.



Para finales de este año, Disney Plus tiene programado su debut en la transmisión de una serie en vivo, la cual será la famosa competencia de baile 'Dancing with the stars' (Bailando con las estrellas).

Pérdida de usuarios de Netflix

Este año Netflix registró en su informe de ganancias la pérdida de suscriptores por primera vez en más de una década, mientras que Disney Plus, que apenas cumplirá tres años al aire, consiguió 7.9 millones de nuevos usuarios en el primer trimestre de 2022.



Para hacer frente a la pérdida de usuarios, Netflix ha anunciado medidas severas contra el uso compartido de contraseñas y la opción de usar la plataforma a un menor costo con publicidad.



