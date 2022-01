Netflix, la popular plataforma de streaming, cuenta entre las razones de su éxito, además de los contenidos propios y exclusivos, la tecnología detrás que hace que la selección y recomendación de películas y series respondan a los intereses particulares de cada usuario o perfil.



No obstante, hay mucho contenido oculto en Netflix que posiblemente nunca verá recomendado y, por tanto, jamás tendrá opción de encontrarlo. Pero existe, como siempre en tecnología, una manera de desbloquearlo para que pueda ampliar sus opciones de películas en la popular plataforma.



¿Por qué Netflix esconde gran parte de su catálogo? En verdad no se trata de una acción premeditada: simplemente a usted no le aparece gran parte de la voluminosa oferta porque el algoritmo de recomendación 'entiende' que hay temáticas que no le interesan, a partir de sus gustos y consumo de contenido.



No obstante, puede acceder a ese catálogo extendido y comenzar a consumir otros contenidos para que el algoritmo de Netflix le empiece a recomendar cosas que tradicionalmente no le pone en consideración.



¿Cómo ver las películas ocultas de Netflix? Es muy sencillo. Abra su Netflix en un navegador de computador y escriba 'Netflix Category Lookup'. De ese modo verá categorías de contenidos que no aparecen en la lista tradicional de la oferta de la plataforma.



Algunas de esas categorías ocultas son Bollywood Movies, Faith and Spirituality, Indepent Movies y Music, Westerns, entre otras.



La recomendación es que agregue a su lista de deseos o intereses aquellas películas que le suenen interesantes, de a poco, para que el sistema 'comprenda' que sus gustos se han ampliado y así le traiga ofertas de películas de otros países y temáticas, adicionales a las propuestas de temporada o moda.



