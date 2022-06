Cada vez son más las mujeres en el mundo que toman el control reproductivo de sus cuerpos y se someten a métodos anticonceptivos para evitar un embarazo. Sin embargo, estos nos son convenientes para todas debido a sus efectos secundarios.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, del 81 % de mujeres entre los 13 y 45 años que usan algún método para planificar, el 7 % usa píldora, el 14 % inyección, el 5 % implantes, el 6 % solo preservativo y el 5% la DIU.



Esta encuesta también revela que el 19 % de mujeres colombianas no usan métodos de planificar modernos y un 5 % usa métodos tradicionales como el ritmo y coito interrumpido.



Esto ha llevado a que muchas mujeres busquen otras opciones más naturales para planificar, como son los monitores de fertilidad que permite conocer cuáles son los días fértiles y no fértiles sin generar efectos secundarios por hormonas.



Uno de estos dispositivos para monitorear la fertilidad, llamado Daysy, ha llegado a Colombia y sus estudios señalan una precisión del 99.4 %. El dispositivo ya cuenta con el aval del FDA y el Invima.



Monitor de fertilidad. Foto: Daysy Latin

Nuestras usuarias son las que deciden qué objetivo desean con Daysy, si buscar un embarazo o simplemente conocer su ciclo menstrual

La historia de este monitor se remonta 30 años atrás, cuando un científico reconocido creó un primer monitor llamado 'Lady-comp' para su esposa, la cual no se sentía cómoda con los anticonceptivos que usaba.



Sin embargo, años más tarde, descubrieron que 'Lady-comp' no estaba acorde con las necesidades de las mujeres, por eso su hija creó lo que hoy se conoce como Daysy, el monitor libre de hormonas con una efectividad del casi 100 %.



“Somos expertos en monitores de fertilidad, 30 años buscando mujeres cada vez más independientes lo demuestran, por esto nuestras usuarias son las que deciden qué objetivo desean con Daysy, si buscar un embarazo o simplemente conocer su ciclo menstrual, siempre enfocadas en tener un mejor conocimiento de su cuerpo y decidir sobre él”, asegura Laura Salcedo, jefe de servicio al cliente de Daysy Latin.



¿Quiénes pueden usar el dispositivo?

Según indica la compañía distribuidora de Daysy, las mujeres que deseen usar este método deben cumplir tres condiciones:



-Estar en el rango de edad entre 19 a 45 años.



-No estar utilizando tratamientos anticonceptivos. El único método permitido es el DIU de cobre, pero con condicionales.



-Tener ciclos menstruales entre 19 y 45 días.

¿Cómo funciona?

Monitor de fertilidad. Foto: Daysy Latin

El monitor de fertilidad funciona con el control de la menstruación y la temperatura basal. Esta última se debe tomar todos los días después de tres horas de sueño continuo y antes de levantarse de la cama, ir al baño o tomar líquidos.



El dispositivo se encarga de tomar los datos y sus tres colores indican en qué etapa del ciclo está la mujer. El amarillo, según los expertos, corresponde a la fluctuación o etapa de conocimiento,lo cual indica que son días fértiles. El color rojo indica también etapa fértil y el verde los no fértiles.



"Las mujeres pueden utilizar Daysy para saber sus días fértiles y no fértiles y su pronóstico de ovulación, ya sea que estén buscando un embarazo o no. El 80 % de las mujeres que empiezan a usarlo y buscan un embarazo lo logran en los tres primeros ciclos menstruales, demostrando que el funcionamiento del monitor es efectivo”, afirma Salcedo.



