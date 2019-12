Usuarios Apple ya pueden activar el modo incógnito de Google Maps 

A partir de ahora usuarios de Apple podrán navegar por la popular aplicación de mapas Google Maps con el famoso modo incógnito, que permite realizar búsquedas sin dejar registros asociados a su cuenta de correo.



Según anunció el gigante de las búsquedas esta semana, la nueva funcionalidad, que ya estaba en sistemas Android, llegará para todos los dispositivos con iOS. De esta forma el usuario podrá usar el servicio sin dejar su huella sobre a dónde fue, qué buscó o dónde está.

El anuncio, confirmado por Marlo McGriff, gerente de producto de Google Maps, en una publicación del blog oficial de la empresa se une a la eliminación de la linea de tiempo masiva en los dispositivos Android, que se hará efectiva durante los próximos meses. La línea de tiempo es una herramienta que utiliza el historial de búsqueda para hacer recomendaciones basadas en los lugares que ha visitado previamente y que ya no estaría disponible en el futuro.

El modo incógnito, sin embargo, no significa que la información no exista sino que no se almacenan esos datos de actividad en su cuenta de Google.



Aún así, la firma de Mountain View recalca que mantener activado el servicio de ubicación permite que el historial de ubicaciones mejore otras herramientas. "Cuando lo activa, esta configuración opcional ayuda a que Maps sea más útil para todos. También personaliza sus necesidades", reza la publicación.

Las funciones hacen parte de una serie de medidas que buscan permitir que los usuarios puedan administrar y controlar de forma más sencilla sus configuraciones de privacidad.



Se trata de una decisión corporativa en gran medida impulsada por el amplio escrutinio de los gobiernos en materia de privacidad y una tendencia alineada a las últimas decisiones de Sundar Pichai, CEO de Google - y ahora también jefe del grupo empresarial Alphabet.

Cómo activar el 'modo incógnito' en su dispositivo iOS

Primero debe abrir su Google Maps. Luego, ir a la parte superior derecha y oprimir en su foto de perfil, allí se desplegará una lista y usted encontrará la opción 'Activar el modo incógnito'.



A partir de allí, usted ya está oculto para la aplicación.

Estos son los pasos para poner el 'modo incógnito' en dispositivos ios Foto: Tecnósfera

Recuerde que con el modo activado se eliminarán todas las recomendaciones de restaurantes y consejos para evitar el tráfico, que normalmente se basan en la información que usted le proporciona a Google a través de su ubicación.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET