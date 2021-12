Candie Frazer, quien trabajaba como moderadora de contenido en TikTok, lidera una demanda colectiva contra la red social por daños mentales, traumas, tras enfrentarse a videos con contenido gráfico como asesinatos, caídas mortales, tiroteos escolares, violencia extrema e incluso "canibalismo", según relata Bloomberg, medio que da detalles de la demanda.



Los moderadores de contenidos en redes sociales son personas que revisan personalmente contenidos, miles al mes, para autorizar o desechar aquellos que incumplan normas comunitarias, una labor ardua y muy pesada, pues deben enfrentarse constantemente a cosas realmente fuertes, para evitar que los usuarios las vean.

En su demanda, además, Frazer denuncia que en TikTok los moderadores trabajan en turnos de 12 horas, con una hora de almuerzo y dos descansos de 15 minutos: deben ver de manera simultánea entre tres y 10 videos, sus primeros 25 segundos, para ir descartando aquellos que contienen contenidos prohibidos por la red (sexo, violencia gráfica, abusos, etc.).



No obstante TikTok, según versiones de medios, ha implementado programas de ayuda a los moderadores, reduciendo los turnos y brindando apoyo psicológico para que las personas que se enfrentan a videos gráficos como violencia o abuso infantil, entre otros, que usuarios intentan postear en sus perfiles.



La demanda de Frazer busca compensación económica por "traumas psicológicos" y una orden a TikTok para que cree un fondo médico de apoyo a moderadores.



Demandas similares se han vivido otras redes sociales como Facebook, quien en 2020 tuvo que pagar 52 millones de dólares a un grupo de moderadores que demandó en 2018 por daños psicológicos a la red social.