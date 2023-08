WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería que tiene mayor alcance a nivel mundial, pero cuenta con un competidor que ofrece una versión con otras características que le dan más libertad al usuario en cuanto a personalización, privacidad y emojis excluxivos, el cual es WhatsApp Plus V40.24.



La versión azul de WhatsApp ha lanzado su última actualización, y aunque carece de funciones como los mensajes de voz con video, o mover la barra superior a la parte inferior, opera con normalidad.



Riesgos de descargar la nueva actualización de WhatsApp Plus Foto: iStock

Aún cuando WhatsApp Plus obtiene mejoras para el usuario, también contiene riesgos al descargarla, pues al ser por medio de APK y no por una plataforma de descarga cómo Google Play o App Store, se convierte en una aplicación no oficial, así que requiere de habilitar la opción "instalar aplicaciones de fuentes desconocidas" lo cual aumenta el riesgo de contraer algún malware.



Por otro lado, puede violar los términos de servicio de WhatsApp, la aplicación de Meta, lo que podría resultar en la suspensión o cierre de su cuenta. La primera sanción es un baneo temporal, pero si insiste puede generar un bloqueo definitivo.



Además, este servicio no cuenta con la misma privacidad y protección de datos que ofrece la aplicación en su versión original, por lo que puede recopilar información personal y compartirla con terceros sin su conocimiento o consentimiento.



Finalmente, es importante investigar y estar consciente de los riesgos a los que se expone al instalar una aplicación por medios no oficiales, pues aunque las características adicionales sean apetecibles, se debe priorizar la privacidad y seguridad de sus datos.



Por lo cual, si llegase a tener algún percance con sus datos o información, la aplicación de WhatsApp Oficial no tendrá ninguna obligación para responder por ello.



