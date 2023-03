Ya se encuentran disponibles los nuevos juegos para marzo de 2023 en la popular plataforma de juego Prime Gaming de Amazon, los cuales ofrecen variedad para todo tipo de jugador. Desde los clásicos juegos de Hack y Slack del cuerpo a cuerpo hasta los de rol donde se puede ser un Peaky Blinder.

Los miembros podrán disfrutar de los siguientes videojuegos cuantas veces quieran, además de descargarlos de forma gratuita:

‘Baldur's Gate: Enhanced Edition’: un juego lanzado a finales de los 90 ambientando en un espacio medieval con dragones y calabozos, que podrán disfrutar los suscriptores en una nueva versión dentro de la plataforma gameplay de Amazon Prime.





‘Book of Demons’: para aquellos que buscan una aventura independiente, este juego de combate cuerpo a cuerpo, desarrollado por Microsoft Windows para Xbox One en 2018, llega a nutrir el contenido de la aplicación con un mundo que se encuentra perturbado por una presencia maligna.



‘Adios’: un videojuego interactivo que parece una película en primera persona, pues el gameplay permite al jugador tomar decisiones que pueden cambiar el curso del mismo.



‘I am Fish’: un escape al estilo de buscando a Nemo. Este simulador convierte al jugador en un pez dentro de una pecera que debe atravesar distintos obstáculos en tierra para volver al mar.



‘Faraway 3: Arctic Escape’: como su nombre lo indica, en el juego distribuido por Snapbreak el desarrollador de videojuegos en plataformas Android, los participantes se enfrentan ante distintos escenarios del ártico mientras resuelven acertijos con diversos niveles.

‘Peaky Blinders: Mastermind’: los gánsteres ingleses de la exitosa serie de la BBC ya no están solo en la televisión, los jugadores podrán convertirse en un Thomas Shelby o cualquier otro integrante de los Blinders dispuesto a todo para lograr su cometido.



‘City Legends: Trapping in Mirror – Collector’s Edition’: este juego de magia y misterio debe ser resuelto a partir de enigmas y objetos ocultos. Una historia entre lo mortal y el más allá.

Otra novedad de Amazon Prime Gaming, son los elementos que los miembros de la plataforma podrán reclamar para juegos como 'PUGB Mobile’,‘Madden NFL 23’ y 'Dead by Daylight', así como contenido in game, para videojuegos de 'Rio Games', el creador de ‘League of Legends, y Valorant dentro de Amazon.

