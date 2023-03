El mundo moderno se ha caracterizado por el imparable auge de las nuevas tecnologías y el desarrollo de los nuevos modelos de vida que utilizan el entorno digital para saciar necesidades diarias.



Es por eso, que la inteligencia artificial (IA) también ha mostrado una constante evolución en identificar los problemas de la sociedad moderna y en el surgimiento de nuevas soluciones que facilitan la vida de los usuarios que consumen a diario la tecnología.

No obstante, no todo es color de rosa. Desde hace algunos años críticos de este imparable cambio han planteado una reflexión que llega hasta el punto de si en algún momento la inteligencia artificial podría suplantar funciones hechas únicamente por seres humanos.



Científicos y expertos en todo el mundo han tomado como punto de partida esa hipótesis y han enfocado sus esfuerzos en identificar los servicios y funciones que ofrece cada plataforma para hacer un seguimiento detallado de la utilidad en la vida de sus usuarios.



También revisan las consecuencias a largo plazo y se plantea la idea de que la inteligencia artificial pueda remplazar algunas profesiones en un futuro no muy lejano.



Tecnólogos especialistas de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos han direccionado un estudio que analiza las funciones de 10 plataformas de IA y las compara con las tareas realizadas por más de 800 trabajos en el país.

La inteligencia artificial automatiza el aprendizaje y descubrimiento repetitivos a través de datos nuevos. Foto: iStock

Dentro de los resultados arrojados en la investigación, se evidencia que las funciones como reconocimiento de imágenes, respuesta visual a preguntas, generación de imágenes, comprensión de lectura, traducción, reconocimiento de voz y reconocimiento de pistas instrumentales, entre horas herramientas, podrían sustituir hasta 20 profesiones que son ejercidas actualmente.



En la lista se encuentran profesiones como profesores de idiomas, de comunicación, de historia, de derecho, de filosofía, de psicología, de trabajo social, entre otras especialidades. También se habla de oficios como jueces, magistrados, politólogos, asesores jurídicos y teleoperadores de grandes compañías.



Por otro lado, otros estudios revelan que trabajos relacionados a la seguridad cibernética pueden estar amenazados por la inteligencia artificial, ya que se están desarrollando nuevos mecanismos que permiten crear sistemas de defensa muy potentes en las comunidades informáticas.



Las plataformas de IA cada vez desarrollan más funciones que pueden ir desde la transcripción de un texto, la escritura de un correo o la creación de un discurso, hasta herramientas como la redacción de contenidos con citas de fuentes y utilización de palabras claves.



