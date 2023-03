Portales tecnológicos alrededor del mundo dicen que una de las plataformas más importantes de streaming habría perdido una gran cantidad de suscriptores en los últimos 12 meses.



Según información recolectada por la página SullyGnome, el 9,2 por ciento de los suscriptores de Twitch habría cerrado su cuenta en el último año o simplemente, dejaron de entrar a la plataforma.

Para muchos, esto se debe a que en gran parte del mundo ya se retomaron las actividades con normalidad, luego de la pandemia, y que ya las personas no tienen el mismo tiempo disponible para navegar en los contenidos de esta aplicación.



Para la plataforma, en propiedad de Amazon, las nuevas cifras no son alarmantes, pero sí es una señal para buscar nuevos modelos de difusión de contenido y conectividad, si no quiere desaparecer del mercado.



Se dice que el punto más alto obtenido por Twitch fue en abril de 2021 cuando inició la pandemia del Covid-19 y miles de usuarios empezaron a seguir transmisiones en línea. En ese momento el record fue de 3.1 millones de suscriptores activos.



La plataforma es usada principalmente para seguir la transmisión de juegos como Fifa y Call of Duty, aunque también es empleada por algunos usuarios para conectarse y conversar con sus seguidores.

Auronplay se convirtió en una de las figuras más representativas de Twitch. Foto: Twitch Auronplay

Dentro de los datos entregados por el portal tecnológico, se dice que la reducción del tiempo de navegación en la plataforma se redujo en un 9,8 por ciento; así como también el número de visitantes y creadores de contenido.



No obstante, esta semana se confirmó el regreso de AuronPlay. El español es conocido por convertirse en el ‘número uno de Twitch’ y albergar a miles de seguidores en su cuenta. Sus transmisiones durante el tiempo de pandemia fueron de las más populares e incluso superó el número de visualizaciones que había obtenido en YouTube durante años.



AuronPlay había dicho que iba a dejar sus transmisiones durante un periodo indefinido, pero sorprendió a sus seguidores con la noticia de que estaba de vuelta para participar en los Squid Games 2, una serie de Minecraft que él mismo habría ayudado a crear.

Juan Pablo Contreras Ríos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS