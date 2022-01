Es un hecho: a los más jóvenes no les gusta hablar por teléfono, específicamente contestar llamadas de voz. Prefieren simplemente los chat de texto o notas de voz cortas, según un informes de la Universidad Oberta de Cataluña.



Y son varias las excusas o razones las que exponen las personas. Aunque también hay argumentos innovadores: las conversaciones de voz no permiten borrar o recoger lo dicho, como sucede en mensajes de chat efímeros que se autodestruyen. Y son muchas otras causas:

Al 75% de las personas nacidas desde 1996 hacia adelante las llamadas de voz por teléfono les resultan "una intromisión", debido a que "interrumpen" la cotidianidad. Las comunicaciones asincrónicas (como un chat) permiten la libertad de responder con calma después o cuando a bien tenga hacerlo la persona y no está del todo mal visto.



El concepto de intrusión de una llamada de voz se complementa con la idea que tienen los jóvenes de que no saben cuánto tiempo les tomará atenderla; de otro lado, una llamada de voz les significa 'confrontación', es decir, que quien llama los requiere para confrontarlos contra un tema, favor, invitación o requerimiento, del que prefieren huir.



Falta de seguridad y de competencias de comunicación

El informe también mostró que existe una inseguridad, una falta de confianza, en las habilidades comunicativas, ante la conversación que supone una llamada de voz, que termina generando en los más jóvenes episodios de ansiedad.



Las notas de voz permiten editar y repetir, por ejemplo, el mensaje cuantas veces sea necesario antes de enviarlo; lo mismo un texto de chat. En cambio una reunión personal, una llamada de voz o una videollamada requieren de un mayor esfuerzo a la hora de expresas ideas y dejar mensajes claros.



La situación se hace aún mas compleja en jóvenes de generación Z (de 16 a 24 años) quienes se hacen diestros en las comunicaciones digitales móviles, pero han perdido cada vez más el gusto y la destreza de interactuar con generaciones mayores de manera personal y directa.