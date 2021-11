Jeff Bezos: la Tierra será un “resort” y todos viviremos en el espacio

En el pasado, Jeff Bezos ha predicho el futuro del mundo, asegura que los humanos nacerán en colonias en el espacio y la tierra será solo un destino turístico.

Por supuesto, afirma que la compañía Blue Origin podrá ayudar a las personas a trabajar, en el espacio.



El millonario asegura que se vivirá en colonias espaciales flotantes, puesto que esta sería la única forma de preservar la tierra, protegiendo la naturaleza y los recursos.



Las colonias tendrían la atracción gravitacional y el clima de la tierra, según Bezos, serian cilindros giratorios y flotantes que albergarían millones de personas, con bosques, ríos y vida silvestre



La Tierra será un lugar turístico

Las teorías de Jeff Bezos se basan en la película “Elysium” para predecir el futuro de la humanidad, según el millonario la tierra sería un destino turístico como el Parque Nacional de Yellowstone.



Además, afirma que en un futuro las personas nacerán en el espacio, ese será su hogar y luego visitaran la tierra como un viaje turístico.



Se cree que su objetivo es crear carreteras espaciales para que las siguientes generaciones construyan sus vidas en el espacio.



Bezos piensa que el futuro de la tierra es en el espacio, basándose en el crecimiento poblacional mundial, en la protección de la tierra y sus recursos.



Aliens existen, pero no en la tierra

Así mismo, Jeff Bezos, cree en la vida extraterrestre, afirmando que en cómo no van a existir en más de 200 mil millones de estrellas en la galaxia.



Aun así no piensa que hayan visitado la tierra, porque no tienen interés en dejar su sistema solar.



El fundador de Amazon y Blue Origin, es fanático de las películas de ciencia ficción tanto así que hizo parte en la última entrega de la saga de Star Trek, en el que interpretaba a un alíen.



La vida extraterrestre y el espacio es uno de los temas favoritos de Bezos, hace unos meses viajo en una nave construida por Blue Origin al espacio.

