Presidente de Apple explica las cómo serían los iPhone del futuro

Apple anunció su nueva línea del Apple Watch y se tratarían de los primeros productos de la marca neutros de carbono. Esto pone un inicio a la iniciativa ‘Apple 2030’, en la que se propone lograr que todos los productos que salgan desde sus instalaciones sean neutros de carbono para el 2030.



Usando electricidad limpia, reduciendo la mayor parte de las emisiones con el uso de materiales reciclados y renovables y haciendo las distribuciones con métodos que tiene bajas emisiones de carbono, pretenden convertirse en un proyecto medioambiental mucho más sostenible. Esto es lo que dice Tim Cook, director ejecutivo de Apple, sobre lo que se espera de los nuevos productos en el futuro.



La empresa, que lleva en el mercado 47 años, parte de diferentes esfuerzos ambientales para generar sus nuevas líneas de teléfonos, computadores y relojes. El nuevo Apple Watch Series 9 representa el primer paso de estas iniciativas.



"Desde hace tiempo, Apple ha demostrado con creces su compromiso de liderar la lucha contra el cambio climático. Nuestras iniciativas de energías renovables y diseños de productos con bajas emisiones de carbono ya están dando sus frutos, con una reducción significativa de emisiones, líder en la industria. Y pensamos seguir avanzando en ese sentido", afirmó Lisa Jackson, vicepresidenta del departamento de Medio ambiente, políticas e iniciativas sociales de Apple.



Cada modelo del nuevo reloj cumple con requisitos de fabricación con electricidad 100% limpia, es decir electricidad generada con energía solar, eólica y de otras fuentes renovables.



Al menos 300 de los proveedores se comprometieron a usar energía renovable en su producción, estos representan más del 90% de los gastos de manufactura de la empresa.

La serie Apple 9 introduce un nuevo gesto para el control del reloj. Foto: Apple

Además de que todas las oficinas corporativas, centros de datos y tiendas de Apple de todo el mundo funcionan con electricidad renovable desde 2018.



De igual forma, los nuevos productos que están en el mercado se realizan utilizando el 30% de los materiales reciclados y renovables y con un 50% de su distribución hecha con métodos de bajas emisiones de carbono como el transporte marítimo.



La empresa dice que todos estos esfuerzos significarían una reducción del 75% de las emisiones de carbono por producto.



Hablando del resto de las emisiones faltantes, Apple las planea compensar con créditos de carbono de alta calidad. "Logramos que el reloj más popular del mundo sea neutro en carbono, y eso es un hito muy importante para nosotros. Seguiremos innovando para estar a la altura de la urgencia de este desafío." dice Jackson.

¿A qué se refiere la Apple con ser ‘neutros’ en carbono?

Cuando se habla de la neutralidad en carbono se refiere a conseguir el equilibrio entre el CO2 emitido y la absorción de carbono en la atmósfera. Esta neutralidad se alcanza cuando un organismo, empresa o persona, toma las medidas necesarias para dejar de emitir estos gases a la atmósfera reduciendo su propia huella,



Para ofrecer productos y servicios neutros de carbono, las empresas deben reducir al máximo sus emisiones generadas durante la producción y compensar el resto con créditos de carbono, lo que significa financiar proyectos de mitigación climática.



La compensación no es una medida que sustituya la reducción, pero sí complementaria para las emisiones remanentes que hoy no es posible reducir.



Para el 2030, Apple planea reducir el 75% de todas las emisiones de carbono en comparación con los niveles del año 2015. Hasta el momento se ha logrado reducir en un 45%.



Todas las oficinas corporativas, centros de datos y tiendas de Apple de todo el mundo funcionan con electricidad renovable desde 2018. Foto: Apple

¿Cómo va a ser el iPhone en 20 o 30 años?

Tim Cook, CEO de la empresa de tecnología, habló en una entrevista con el medio de comunicación Brut sobre las innovaciones que llegarán para el iPhone en 20 o 30 años, teniendo en cuenta que el diseño y las especificaciones del teléfono se actualizan anualmente desde el 2007.



“Creo que será neutro en carbono. Creo que obviamente estará muy por delante de donde está actualmente, pero no me gustaría darles todos nuestros secretos en ese sentido. Solo diré que, desde el punto de vista ambiental, será neutro en carbono”, informó Cook.



De igual forma, el CEO aprovechó el momento para demostrar que la empresa se está tomando un compromiso real con el medio ambiente y que no es solo marketing. Argumentó, que a pesar de lanzar un teléfono cada año, existe el programa de intercambio Apple que permite canjear el dispositivo antiguo por uno nuevo.



“Nosotros revendemos este teléfono si continúa funcionando y sí no, tenemos formas de desmontarlo y tomar los materiales para fabricar un nuevo iPhone”, explicó Tim Cook.

iPhone 15. Foto: Patrick T. Fallon / AFP

De acuerdo a Cook, la empresa tiene un proyecto complejo que va desde la reducción del uso de transporte aéreo a favor del marítimo, la disminución del tamaño de los envoltorios y sus materiales plásticos hasta la eliminación de la piel en favor del nuevo material llamado FineWoven.



“Lo que estamos haciendo es trabajar duro para reducir drásticamente nuestra huella y con lo que quede después de realizar todas estas acciones, nuestro plan es arreglarlo con compensaciones de alta calidad, como bosques y pastizales gestionados que extraen carbono de la atmósfera. Nuestro objetivo principal es eliminar, en la medida de lo posible, la huella de carbono”, concluyó el director ejecutivo de Apple.



Cook también negó que el último lanzamiento del iPhone 15 se realizó para blanquear la imagen de la empresa con sus anuncios verdes. “Todas son acciones que hemos tomado y todas se suman a un reloj neutro en carbono, que en 2030, esperamos en productos de todos los ámbitos”, justificó.

