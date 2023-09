El nuevo modelo de iPhone fue lanzado hace unos días, y con ello llegaron las dudas a sus usuarios en relación con las nuevas funciones y características que tendrá, tanto físicas como internas.



Uno de los cambios importantes con el que contará respecto a las otras versiones, será su puerto de carga, pues usará USB-C 2.0, un estándar que lleva más de 20 años en el mercado.



Pero esta característica no aplica para todos los modelos del nuevo teléfono inteligente de Apple, debido a que los dispositivos iPhone 15 Pro y Pro Max tendrán un puerto USB-C 3.0.

¿Cuál es la diferencia entre el USB-2.0 y el 3.0?

La diferencia radica en la velocidad de transferencia de archivos, la cual es de 480 megabits en el 2.0 y hasta 10Gb/s en el 3.0; lo que quiere decir que transferir un archivo de 50 GB utilizando la tecnología 2.0 nos llevaría, en condiciones ideales, 13 minutos y 53 segundos, según el medio especializado 'Applesfera'.

Por lo tanto, si tratáramos de transferir el mismo archivo de 50 GB con un cable USB-C 3.0, se tardaría, en promedio, 40 segundos. Aunque, de acuerdo con 'Applesfera', requerirá de adquirir otro cable, pues el que viene en la caja con el dispositivo Pro y Pro Max es de transferencia 2.0.

¿Esto afectará la carga de los dispositivos?

No habrá afectación alguna al sistema de carga de los nuevos modelos de iPhone, puesto que, tanto el USB-C 2.0 como el 3.0 usan adaptadores de 20W. Lo que significa que si carga su teléfono durante 30 minutos alcanzará sin problema la mitad de la batería, en conformidad con el medio anteriormente nombrado.

¿Por qué Apple usará puertos UBS-C en sus dispositivos?

Esto ocurrió debido a una nueva legislación que presentó la Unión Europea (UE), con la que planea reducir la cantidad de cables y cargadores que usan las personas, adoptando un puerto de carga universal para todos los dispositivos que salgan al mercado.



Aun así, y de acuerdo con el sitio especializado 'Xacata', los usuarios no deberían usar un cable diferente al que trae el dispositivo, pues "si es un cable cualquiera, venido de dios sabe dónde, pueden llegar los temidos sobrecalentamientos", explican.



Esto sucede dado que no todos los cables USB-C manejan diferentes mecanismos de seguridad, los cuales ayudan a evitar la sobrecarga del dispositivo, pero hay algunos que no los traen.

