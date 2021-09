Ya se empieza a hablar del iPhone 14, sus modelos y sus precios

No acaba de hacer su debut el nuevo iPhone 13, que apenas saldrá a la venta este viernes a un precio de 799 dólares (909 euros en Europa), cuando ya los gomosos del tema hacen sus primeras cábalas sobre lo que será el iPhone 14.



El iPhone 13 es un teléfono construido sobre la base del exitoso 12, con pocos cambios en el diseño y mejoras en el rendimiento de partes concretas como la cámara y la batería. Pareciera que la lógica de Apple en la creación de su nuevo teléfono ha seguido la premisa de no tocar aquello que funciona -el 12 ha sido el móvil con mayores ventas de la empresa de los últimos años- y a primera vista los cambios son casi imperceptibles.

El nuevo iPhone 13 trae mejoras en el rendimiento de partes concretas como la cámara y la batería. Foto: EFE

Pues hoy, cuando no ha terminado de hacer su show el iPhone 13, el portal de información sobre gadgets y tecnología, Xataca.com, se ha puesto en la tarea de recoger los rumores y las suposiciones que ya rondan sobre el nuevo lanzamiento.



"Aún no se habla de qué precio tendrán los próximos iPhone de Apple -dice el reporte-. Los últimos parten de los 809 euros, el mismo precio que tenía el iPhone 12 mini en su salida el año pasado. Así que veremos más adelante si se rumorea alguna subida o cambio, de hecho el conocido analista Ming-Chi Kuo dijo que el Pro Max tendría "el menor precio de la historia" de un iPhone con pantalla de 6,7 pulgadas".



Sobre los modelos que vendrán, no hay nuchas novedades: en los modelos Pro, se espera que haya igualmente cuatro modelos y "se habla de que el tamaño 'mini' estaría en la cuerda floja, y de hecho, según Kuo, uno de los modelos de iPhone 14 no Pro tendría una pantalla de 6,7 pulgadas (como un Pro Max actual), pero sin las prestaciones que distinguen a un "Pro".



El diseño del iPhone 13, mantiene la pantalla de 6,1 pulgadas y los costados de aluminio completamente planos del modelo anterior, y la única novedad en la parte frontal es una "muesca" -el espacio negro en el área superior de la pantalla en el que se encuentran el auricular y la cámara- significativamente más pequeña.



En la versión presentada oficialmente esta semana la única otra novedad de diseño es la modificación de la posición de las dos lentes posteriores, que ahora están alineadas en diagonal. Lo que se espera según Xataca.com, en los iPhone 14 es que no haya protuberancia y que un cristal único aúne la trasera, como ocurrió hasta los iPhone 5s (en metal). "Se habla de móviles más gruesos, con lo que embeberían las lentes y quizás así hubiese más capacidad para una batería más grande".



El 13 mini, mismas presentaciones

Junto al iPhone 13 saldrá también a la venta el viernes el 13 mini, la versión actualizada del 12 mini. Se trata de un teléfono con exactamente las mismas prestaciones y capacidades que su "hermano mayor", pero con la pantalla más pequeña (5,4 pulgadas) y una batería menos potente (pese a que también se ha aumentado la autonomía con respecto al 12 mini).



Como ya ocurrió el año pasado, el principal reclamo del mini es, además de su tamaño para aquellos usuarios a quienes les gusten los teléfonos pequeños, el precio: 699 dólares (809 euros en el mercado europeo).



En resumen, los nuevos iPhone 13 y 13 mini son teléfonos construidos sobre un producto que ya ha demostrado su calidad en el mercado durante casi un año entero y modificado puntualmente para mejorar su diseño.



Así, es una buena opción para quien quiera adquirir su primer teléfono de Apple o actualizar un modelo sustancialmente más antiguo, pero las novedades no justifican el coste para alguien que ya tenga un iPhone 12.



Con información de EFE

