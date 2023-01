La inteligencia artificial parece no tener límites y a medida que trascurre el tiempo deja un asombro mayor. El último caso relacionado tiene muy preocupados a profesores de secundaria, ya que según algunos de ellos, con este nuevo hallazgo y otras herramientas, podrían ser usadas por estudiantes para hacer trampa en las tareas de escritura y obtener mejores resultados en los exámenes.



Esta mayúscula preocupación se deriva luego de que en la prestigiosa Escuela de Negocios Wharton, de la Universidad de Pensilvania, el profesor Christian Terwiesch se ha estado preguntando qué tan significativa es la herramienta de Inteligencia Artificial para los programas de MBA (Master of Business Administration -por su siglas en inglés- y con las que se conoce popularmente la Maestría en Administración y Dirección de Empresas).



La semana pasada, el catedrático Terwiesch publicó un trabajo de investigación en el que documentó cómo se desempeñó la Inteligencia Artificial en el examen final de un curso básico típico de MBA: gestión de operaciones.



La IA escribió, “hace un trabajo increíble en la gestión de operaciones básicas y las preguntas de análisis de procesos, incluidas las que se basan en estudios de casos”.

Tenía varias deficiencias, señaló la evaluación, incluida la capacidad de manejar “preguntas de análisis de procesos más avanzadas”. Pero al final determinó que “habría recibido una calificación de B a B- en el examen”.



En otros lugares, también “se ha desempeñado bien en la preparación de documentos legales y algunos creen que la próxima generación de esta tecnología podría incluso aprobar un examen mucho más avanzado”, señaló Terwiesch.



Andrew Karolyi, decano de la Facultad de Negocios SC Johnson de la Universidad de Cornell, está de acuerdo con esa preocupación.



“Una cosa que todos sabemos con certeza es que ChatGPT (prototipo de chatbot de inteligencia artificial desarrollado en 2022 por OpenAI que se especializa en el diálogo). la Inteligencia Artificial no va a desaparecer. En todo caso, estas técnicas de IA seguirán mejorando cada vez más. Los administradores de facultades y universidades necesitan invertir para educarse a sí mismos”, dijo el profesor en una entrevista reciente a Financial Times.



Eso es especialmente cierto con el gigante del software Microsoft, que hizo una inversión de US $ 10 mil millones en OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, después de un aporte inicial de mil millones de dólares hace unos años. Y la matriz de Google, Alphabet, ha respondido con inversiones en recursos en herramientas similares para responder al desafío, que teme que pueda dañar su dominio de búsqueda.



Así que la gente usará estas herramientas, les guste o no, incluidos los estudiantes de MBA.



Por su parte, Kara McWilliams, directora de ETS Product Innovation Labs, consideró en Times que “la IA no va a reemplazar a las personas, pero las personas que usan IA van a reemplazar a las personas.



De igual forma, ChatGPT, un chatbot impulsado por inteligencia artificial, ha asombrado y aterrorizado a Internet con su capacidad para escribir ensayos académicos, discursos y responder preguntas profundas sobre la vida. Los líderes tecnológicos hablan cada vez más sobre cuán transformador será para las empresas.

Otros, en cambio, están preocupados por los puestos de trabajo que posiblemente eliminará. Naturalmente, el chatbot, desarrollado por Open AI, fue un tema candente de discusión en el Foro Económico Mundial de 2023 en Davos.



En el evento, Jeff Maggioncalda, director ejecutivo de Coursera, el proveedor de cursos en línea con sede en EE. UU., dijo que usó ChatGPT como “socio de ideas y asistente de redacción”.



El profesor Christian Terwiesch concluye que “antes de la introducción de las calculadoras y otros dispositivos informáticos, muchas empresas empleaban a cientos de empleados cuya tarea era realizar manualmente operaciones matemáticas como multiplicaciones o inversiones de matrices. Obviamente, tales tareas ahora están automatizadas y el valor de las habilidades asociadas ha disminuido drásticamente. De la misma manera, cualquier automatización de las habilidades que se enseñan en nuestros programas de MBA podría reducir el valor de una educación especializada”.



