La tecnología sigue avanzando a pasos agigantados en todo el planeta. Conforme este proceso sucede, las máquinas y robots siguen dando soluciones rápidas y sencillas a la raza humana en trabajos que, hasta mediados del siglo XX, eran mecánicos o dominados por la manipulación de personas.



Si bien estos procesos se han suscitado en las empresas de gran calibre, también han llegado hasta el campo académico, a tal punto, que profesionales del pensamiento crítico, de carreras universitarias con posgrados o creativos corren el riesgo de que sus roles sean dominados por las Inteligencias artificiales (IA).



Y es que aplicaciones como Chat GPT, Midjourney, Dall-E, entre otras, han dejado boquiabiertos a millones de profesionales que ven en estos avances digitales el inicio del declive de oficios hasta hoy indispensables. Estas han sido capaces de redactar artículos periodísticos, ensayos, incluso una IA logró pasar un examen de ingreso para la Escuela de Negocios en la Universidad de Pensilvania.



¿Cómo el ser humano llegó hasta aquí? ¿Es riesgoso? ¿Qué tan beneficioso es para la humanidad? Son preguntas que se ha hecho el ser humano a lo largo de la historia en su afán de crear e innovar nuevos proyectos que impulsen la creatividad.



Las tareas de los periodistas podrán ser automatizadas gracias a la IA. Foto: iStock

Una idea milenaria



“La inquietud del ser humano por reproducir comportamientos inteligentes es algo que siempre ha estado presente a lo largo de la historia. Los primeros juegos matemáticos, como el de las Torres de Hanói (hacia el 3000 a.C.) son una clara representación de una de las cuestiones que más se ha trabajado en la IA, y es la capacidad de conseguir un objetivo con el mínimo de acciones posibles”, expresa el Instituto Español de Estudios Estratégicos en su texto académico ‘Perspectiva histórica y evolución de la Inteligencia Artificial’.



"Herón de Alejandría, durante el siglo I d.C., recoge todos los conocimientos sobre la figura de los robots en su trabajo Autómata (...) Muchos de estos mecanismos tenían connotaciones o propósitos religiosos y, cada vez con más frecuencia, buscando divertimento e incluso acompañamiento. La mayoría de estos mecanismos estaban realizados a base de engranajes, palancas y sistemas de conducción de agua o de vapor y piezas mecánicas ", agrega el documento.



Las grandes civilizaciones de la antigüedad ya pensaban en ese tipo de mecanismos, si bien un tanto rústicos, no sólo con miras a la evolución como sociedad, sino también para el esparcimiento social, tal cual como se evidencia hoy en día con las plataformas digitales.



Principios del siglo xx



Alan Turing composición Foto: EL TIEMPO

Como bien se dijo, es un sentimiento presente en las aspiraciones como raza humana, no obstante, se pudo hacer palpable la primera computadora con un AI primario hasta inicios del siglo XX con Alan Turing en 1936. En aquella época el británico ingenió una máquina capaz de hacer cálculos matemáticos predefinidos.



Sin embargo, no sería hasta 1950 en el que Turing escribiría en el ‘Computing Machinery and Intelligence’ cuando la inteligencia artificial adquiere mayor fama.



Seis años más tarde, John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon acuñaron el término “inteligencia artificial” en la conferencia de Darthmouth para hablar de la “ciencia de hacer a las máquinas inteligentes, en especial aplicaciones de cálculo. inteligentes”.



En la década de los 60 llega ‘Eliza’, la primera red neuronal artificial creada por Frank Rosenbalt en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés).



“Desarrollada en el MIT fue quizás el primer Chatbot del mundo. Fue el primer programa en incorporar el procesamiento del lenguaje natural humano cuyo objetivo es enseñar a las computadoras a comunicarse con nosotros en nuestro lenguaje, en lugar de requerir una programación en código”; expresa la página principal de NatGeo.

La época dorada



Tras el trabajo de Rosenblat se vino una serie de desarrollos en torno a las IA bastante rápida y de crecimiento exponencial. A finales de los 90 la gran mayoría de la población mundial ya tenía un conocimiento básico en el manejo de computadores y aparatos electrónicos gracias a Internet, por lo que se produjo una gran base de datos de comportamientos humanos que fueron aplicados a la AI con el fin de mejorar los procesos digitales.



En el año 1997 un ordenador de IBM llamado ‘Deep Blue’ venció en una partida de ajedrez al campeón del mundo Gary Kaspárov, consagrando definitivamente a la inteligencia artificial.



Desde entonces, se he mantenido una evolución constante en este tipo de tecnologías y se ha posicionado lo que hasta hace más de una década era impensado: la creación de robots y softwares capaces de interactuar con los humanos de manera autónoma e independiente, como los es ChatGPT, Midjourney y, por qué no, ‘Sofía’, el dispositivo más avanzado del mundo especializado en las relaciones humanas.

