Si quiere seguir usando Instagram tendrá que decirle su fecha de nacimiento

Si usted no ha indicado su fecha de nacimiento en Instagram, sepa que deberá hacerlo o no podrá seguir usando esa red social. Así lo ha dejado en claro esta plataforma social, propiedad de Facebook, un requisito que ha dicho obedece a que pronto vendrán nuevas funciones para las cuales se requiere "proteger a los más jóvenes" y por ello necesitan saber con certeza la edad de sus usuarios.



En caso de que usted, al momento de haber creado su perfil en Instagram, ya haya indicado su fecha de nacimiento, no tendrá que hacer nada. En cambio, si nunca lo hizo, comenzará a ver un mensaje de alerta pronto al entrar en su perfil que le pedirá indicar dicho dato. ¿Y si no lo hace? Instagram explicó qué pasará.

En su blog, Instagram señaló que "primero comenzaremos a pedirte tu (fecha de) cumpleaños cuando abras Instagram. Mostraremos una notificación varias veces y si no nos has proporcionado tu fecha de nacimiento, en un momento determinado deberás compartirla para seguir usando Instagram".



Según la red social este requerimiento tiene dos razones: 'proteger' a los más jóvenes cuando se lancen nuevas funciones, y evitar así, por ejemplo, que personas mayores puedan contactar con mensajes directos a menores de edad. "También nos ayuda a mostrarte anuncios (publicidad) más relevantes".



Dice finalmente Instagram que también quieren evitar que menores de edad mientan y pongan que tienen mas años para acceder el servicio. Incluso advierten que cruzarán datos, como mensajes de cumpleaños, para que la inteligencia artificial determine si algún usuario ha mentido sobre su verdadera edad.