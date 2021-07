Clientes Claro tendrán HBO Max sin costo todo el año: así se activa

Claro Colombia anunció que hasta diciembre de 2021 sus clientes Todo Claro (hogar y móvil) podrán disfrutar gratis de HBO Max, el mas reciente servicio de streaming de series y películas lanzado en el país, que cuenta con grandes títulos como Game of Thrones, Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory y La Liga de la Justicia, entre otros.



Para disfrutar del servicio, los clientes de Claro Hogar deben cumplir con un procedimiento de activación en Claro Play. Luego de diciembre de 2021 el servicio tendrá un costo de $19.900 al mes.



"Los clientes Todo Claro con servicios de hogar deberán registrarse en Claro Play para recibir todo el entretenimiento de HBO Max, incluido en el plan actual, hasta el 31 de diciembre de este año. Una vez cumplido este tiempo el cliente deberá pagar por el servicio el valor de $19.900”, afirmó Rodrigo de Gusmao, director Segmento masivo de Claro Colombia.



El cliente decide si sigue o no con el servicio de HBO Max luego de diciembre de 2021, pues no hay permanencia.



El beneficio aplica a todos los clientes que sean 'Todo Claro', es decir, que tengan contratado su servicio de internet y TV en casa, y también un plan móvil a su nombre con esa empresa.



Para activar el beneficio de HBO Max gratis:



- Vaya a Claro Play y saque una cuenta como cliente Claro.

- Con ese usuario y contraseña ahora vaya a la plataforma de HBO Max Colombia.

- En la parte de Iniciar sesión con un proveedor deberá indicar Claro Play.



