Google lanzó en las últimas horas una actualización de emergencia para su navegador Chrome en computadoras debido a una falla de alta gravedad que detectaron en el sistema. "Google es consciente de que existe un 'exploit' para CVE-2022-2856", reconoció la empresa en un breve comunicado.



Esta es la segunda falla que detecta la compañía estadounidense en el mismo mes, sumada a la del mes de marzo, cuando lanzaron una actualización tras identificar un problema en Chrome que, según la empresa, podía estar siendo utilizado por 'hackers'.



Esta nueva amenaza fue llamada CVE-2022-2856 y fue considerada "alta", la segunda categoría más grave solo por detrás de "crítica". Sin embargo, la compañía no ha compartido detalle sobre esta "hasta que la mayoría de usuarios se actualicen" y evitar así la difusión de información sensible de sus usuarios.



Para solucionarlo, Google lanzó una nueva versión de Chrome que además corrige otras 10 fallas de seguridad, las cuales se relacionan con errores de uso posterior a la liberación en varios componentes como FedCM, SwiftShader, ANGLE y Blink, entre otros, y corrige una vulnerabilidad de desbordamiento del búfer de pila en 'Descargas'.



Así las cosas, para mitigar las amenazas, Google recomienda a los usuarios actualizar a la versión 104.0.5112.101 en MacOS y Linux y 104.0.5112.102/101 en Windows.



