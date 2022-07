Hace unos días el gobierno galo anunció que haría nuevos cambios para ayudar a preservar ‘la pureza’ de su idioma. La modificación ayudará a que las personas se entiendan mejor entre ellas.



No es la primera vez que el Ministerio de Cultura de este país pone barreras para los anglicismos. Pero en esta ocasión, el mundo de los videojuegos y el internet serán los afectados.



Los cambios ya fueron publicados en el Diario Oficial, un documento editado por el estado que se difunde para dar a conocer las nuevas legislaciones y reglas en el país.



La consideración es que los términos en inglés no permiten que otras personas los comprendan. En un mundo globalizado, donde los anglicismos son cada vez más comunes, Francia sigue firme en su propósito de mantener su lengua en todos los ámbitos.



Franck Riester, ministro de cultura galo, fue el líder de la iniciativa y uno de los más conservadores en el país con respecto al lenguaje. Junto a la Académie Française crearon un manual de reglas de las nuevas palabras que se deberían decir.



El ente de control de la lengua francesa ya había advertido en febrero pasado que había “Una degradación que no debe considerarse inevitable” en el idioma.



Las nuevas palabras

Algunos de los términos que cambiaron son Pro-gamer, que ahora será joueur professionnel (jugador profesional). Streamer ahora debe decirse joueur-animateur en directo (es decir, jugador-animador en directo) y Cloud gaming pasó a ser videojuego en nuage o juego de vídeo en la nube.



El término conocido como Esports será jeu video de competición, es decir, videojuego de competición. Pero estas no son las únicas, hace unos meses también se había creado una legislación para cambiar big data y drive-in.La medida por ahora obliga a todos los trabajadores del estado a utilizar los nuevos vocablos.

