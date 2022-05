Son varias las aplicaciones maliciosas que constantemente logran filtrarse en la tienda de aplicaciones para teléfonos con sistema operativo Android, Google Play. El objetivo de estas, comúnmente, es robar información privada de quienes las instalan en sus dispositivos.

El portal web 'TrendMicro', experto en riesgo cibernético, informó que recientemente encontró más de 200 aplicaciones en Google Play "diseñadas para realizar actividades maliciosas, como robar las credenciales de los usuarios y otra información confidencial de los usuarios, incluidas las claves privadas".



Además, el portal explicó que "debido a la cantidad y popularidad de estas aplicaciones, algunas de ellas se han instalado más de cien mil veces".

¿Cómo funcionan?

Según este portal especializado en seguridad cibernética, en julio del 2021 se documentó por primera vez un software espía denominado 'Facestealer', el cual robó las credenciales de Facebook de varios usuarios a través de aplicaciones fraudulentas de Google Play.



(Lea también: Para qué sirve el círculo de la llave de su celular).



De acuerdo con 'TrendMicro', este software "cambió su código de frecuencia, generando así muchas variantes. Desde su descubrimiento, el 'spyware' ha asediado continuamente a Google Play".



Los datos robados comprometen las cuentas de Facebook de los usuarios para realizar estafas, publicaciones falsas y 'bots' publicitarios.

Algunas de aplicaciones que roban información

Las siguientes aplicaciones, según 'TrendMicro', funcionado así: "Los métodos principales para robar credenciales, en particular, son los mismos: recolectar credenciales mediante la inyección de código JavaScript y recopilar cookies después de que las víctimas inicien sesión con éxito en sus cuentas".



(Le puede interesar: WhatsApp: ¿los estados revelan la ubicación de una persona?).



-Daily Fitness OL



-Enjoy Photo Editor



-Panorama Camera



-Photo Gaming Puzzle



-Swarm Photo



-Business Meta Manager



-Cryptomining Farm Your Own Coin

Recomendaciones

'TrenMicro' señala que las aplicaciones con el software malicioso 'Facestealer' suelen disfrazarse en herramientas simples como redes privadas virtuales (VPN), cámaras, edición de fotos y ejercicio.



Además, advierte que "es probable que aparezcan otros métodos para robar claves privadas y frases mnemotécnicas" en el futuro.



(Puede leer: Cómo bloquear su WhatsApp si le roban o pierde su celular).



Por eso, recomiendan a los usuarios revisar las reseñas de las aplicaciones que descargan para conocer las experiencias de otras personas y ver si hay algo inusual. También es clave realizar este mismo proceso con los desarrolladores y editores de las aplicaciones.



Otra recomendación es evitar descargar aplicaciones de fuentes de terceros, pues allí es donde comúnmente son alojadas los programas fraudulentos para robar información privada.



TENDENCIAS EL TIEMPO