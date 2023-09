Un fabricante de automóviles cobra mayor importancia que cualquier otro en la investigación de los vehículos eléctricos que ingresan a la Unión Europea desde China: Tesla Inc. Durante la recopilación de pruebas que precipitó el anuncio sorpresa de este mes de una investigación antisubsidios de la UE sobre los vehículos eléctricos chinos, el fabricante de automóviles estadounidense fue una de las empresas que probablemente se beneficiaron, según personas familiarizadas con el asunto.

Tesla en Shangái fabricaba alrededor de 2.100 vehículos diarios, antes de las restricciones por covid. Foto: Roman Pilipey. EFE

El objetivo de la investigación será determinar si China ha subsidiado a Tesla y a los fabricantes nacionales, incluidos BYD Co., SAIC Motor Corp. y Nio Inc., y en qué medida, y tomar las medidas compensatorias necesarias para nivelar el campo de juego. para la industria de la UE, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque se trata de deliberaciones privadas.



Tesla cotizó con una caída del 2% en la apertura del martes en Nueva York, mientras que los recibos de depósito estadounidenses de Nio cayeron un 2,6% en Nueva York. BYD cerró con una caída del 3,6% en Hong Kong y SAIC cayó un 0,7% en Shanghai. La investigación que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo pública el 13 de septiembre tiene el potencial de remodelar la dinámica competitiva dentro del segundo mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo, después de China.



Ambas partes tienen amplias razones para proceder con cautela: si bien la UE corre el riesgo de exponer a sus fabricantes a posibles represalias, el bloque es el destino de exportación más atractivo para las empresas chinas plagadas de exceso de capacidad de producción.



Tesla comenzó a exportar sedanes Modelo 3 construidos en su fábrica de Shanghai a fines de 2020, menos de un año después de comenzar la producción en su primera planta de automóviles en el extranjero.



En julio de 2021, la empresa se refirió a las instalaciones como su principal centro de exportación de vehículos. Durante los primeros siete meses de este año, Tesla vendió aproximadamente 93.700 vehículos fabricados en China en toda Europa Occidental, lo que representa aproximadamente el 47% de sus entregas totales, según Schmidt Automotive Research.



El siguiente mayor exportador de vehículos eléctricos de China a Europa fue MG de SAIC, con aproximadamente 57.500 matriculaciones. Tesla, BYD y SAIC declinaron hacer comentarios. La semana pasada, el cofundador y presidente de Nio, Qin Lihong, dijo que "no tienen intención de ir en contra de ninguna regulación del mercado en términos de subsidios".



La Comisión Europea no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Leer más: Musk ama a China, y China también lo ama: por ahora, Tesla ha disfrutado de beneficios en China que otras compañías internacionales tuvieron dificultades para obtener, siendo el más notable la bendición del estado para poseer totalmente sus operaciones nacionales, en lugar de tener que compartirlas. custodia con un socio de empresa conjunta local.



Las exenciones fiscales, los préstamos baratos y otras formas de asistencia ayudaron a convertir a China en el mercado más importante de Tesla fuera de Estados Unidos. Estas y otras formas de apoyo que China ofrece a los fabricantes nacionales, incluidos créditos de bancos estatales, provisiones de capital de fondos de inversión estatales y provisiones de tierras y electricidad, están ahora bajo el escrutinio de la UE.



Los fabricantes de automóviles chinos también se benefician de subsidios en sectores relacionados a lo largo de la cadena de valor, incluidas las baterías y el software. Algunas empresas europeas, como BMW AG y Renault SA, que operan empresas conjuntas con fabricantes chinos también serán incluidas en la investigación junto con todos los fabricantes de automóviles que producen en China y exportan a la UE, dijeron las personas.



Un portavoz de BMW no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios y un representante de Renault no hizo comentarios de inmediato. Después de haber recopilado pruebas iniciales que sirvieron de base para iniciar la investigación, la UE ahora busca consultar con las autoridades pertinentes -incluidas las de China- y empresas para determinar en qué medida los subsidios pueden estar socavando a los productores de la UE, en todo caso.



En investigaciones recientes en otros sectores, como las bicicletas eléctricas y los cables de fibra óptica, la UE descubrió márgenes de subsidio que oscilaban entre el 4% y el 17%, dijeron personas familiarizadas con los hallazgos. Cualquier cantidad de ventaja es fundamental en la industria automotriz de bajo margen, a la que Europa está presionando cada vez más para electrificar como parte de sus iniciativas más amplias del Pacto Verde.



La UE adoptó normas a principios de este año que exigen a los fabricantes reducir el 55% de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos para 2030 y reducir a cero las emisiones cinco años después. En Europa existe la preocupación de que sus empresas se hayan quedado atrás de Tesla y las empresas chinas con respecto a los vehículos eléctricos y las baterías.



Las empresas europeas han expresado su preocupación por posibles represalias y disputas de ojo por ojo que surjan de la investigación sobre vehículos eléctricos. El temor es que Beijing pueda contraatacar de manera amplia, como restringiendo el acceso a su enorme mercado, incluso en sectores no relacionados, o limitando las exportaciones de materias primas críticas de las que dependen los fabricantes europeos.

