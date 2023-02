Ocho de cada 10 colombianos utiliza WhatsApp para comunicarse, según el estudio La Importancia de las Conexiones Humanas de Movistar.



Esto quiere decir que es probable que si usted está leyendo este artículo, utilice Whatsapp para hablar con sus seres queridos, su jefe, sus clientes, o básicamente con cualquier persona que tenga su número de teléfono.



A pesar del uso frecuente, todavía hay ciertas alertas o información de la aplicación que desconocemos y una de ellas es la alerta roja que aparece cuando tratamos de enviar un mensaje.



La exclamación roja puede aparecer cuando tiene dificultades para conectarse a internet. Foto: Captura de pantalla Xataka

Esta alerta roja que se presenta como un signo de exclamación dentro de un círculo rojo quiere decir que el mensaje, ya sea texto, fotos o video, no se ha enviado correctamente.



Suele aparecer en la zona donde están los símbolos de enviado y de leído.



Esto puede suceder cuando no tiene una conexión estable a internet.



Lo que puede hacer es darle un clic a esta opción y si quiere intentar el reenvío tendrá la posibilidad de hacerlo, pero si ya no es oportuno enviar el mensaje puede cancelarlo.

Según el portal de tecnología Xataka, si sigue apareciendo la exclamación roja puede significar que no tiene conexión a internet, permisos para enviar mensaje o que la aplicación está caída.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS