Siguen en aumento los casos de robos virtuales, estafas digitales y el cibercrimen en Colombia. La víctima más reciente esta vez es el periodista argentino Jorge Heili, experto en temas de economía y digital, quien reveló que cayó en una estafa en Whatsapp.



“Tengo mucha experiencia, he ayudado a que otras personas no caigan en estas estafas por eso la pregunta es ¿cómo caí yo mismo en una?”, señaló el comunicador en un video que publicó al respecto.

Acto seguido, reveló los detalles de la estafa con la compra de euros, y explicó cómo es posible identificar plenamente que se está frente a un robo en dicha modalidad.



Según Heili, le contó a un amigo muy cercano que se va a vivir a España y que necesitaba comprar algunos euros. En tal sentido su amigo le dice que precisamente en días pasados un gran conocido suyo le informó que necesitaba vender unos euros y que los iba a poner en contacto.



Hackearon a la Fiscalía: ¿ahora quién podrá defendernos? (Análisis?



Efectivamente contactan a Heili en su Whatsapp dicha persona pero, en realidad, se trataba de un estafador que se había hecho a los contactos del amigo personal del periodista, le había dicho días antes que cambió de número, una información que nadie corroboró.



“Hice dos transferencias bancarias y la persona desapareció”, contó Jorge Heili en su video. ¿Cómo ocurrió esta estafa?



El periodista argentino explicó el paso a paso de esta estafa por Whatsapp:



1. Le robaron los contactos a una persona y con esa información crean un nuevo Whatsapp desde donde escriben a los amigos que ese es su nuevo número.

2. Luego de conversaciones para generar confianza, los estafadores lanzan el ofrecimiento de que están vendiendo euros o dólares a buen precio.

3. La gente confía, consigna a una cuenta y los bandidos desaparecen luego de desocuparla.



Le puede interesar: ¿Cuántos ciberataques sufrió Colombia la primera parte de 2022?



Según Heili, esto fue algo que le sorprendió: “según la Policía no es difícil que (estas bandas) saquen una cuenta bancaria” con información de identificación de personas que también han sido sus víctimas en el robo de datos personales.

Cómo evitar una estafa por Whatsapp