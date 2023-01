El clásico programa eMule, creado en 2002 con el modelo del extinto eDonkey, es una de las herramientas más seguras para hacer descarga de diferentes materiales multimedia, desde imágenes a audios. Lo que lo hace un buen y eficiente reemplazo al streaming.



El programa eMule funciona bajo la modalidad de P2P (Peer-to-peer) es decir que permite a los usuarios de internet conectarse entre sí para compartirse archivos, es decir que el material que se obtiene no proviene de un solo servidor que es propiedad del programa, sino que eMule actúa como plataforma para conectar a sus usuarios.



Para garantizar la seguridad, este programa, que no tiene versión móvil, comprueba la veracidad de los archivos mientras estos están siendo descargados. De igual forma, eMule tampoco cuenta con spyware o adware, es decir que al usarlo, no será bombardeado con malwares o publicidad que actúe como puerta de entrada a virus a su computadora.



De igual forma al contar un Control Inteligente de Corrupción (ICH) acelera la corrección de partes corruptas y, de igual forma, ayuda a mantener la integridad de los datos por su Control Inteligente de Corrupción Avanzado (AICH).



Recuerde que al ser un sistema colaborativo, el programa da preferencia a aquellos que aportan archivos a la red.



Además. eMule ofrece la ventaja de la previsualización, es decir que puede ver el archivo antes de descargarlo y permite la interacción por chat entre los usuarios, por lo que puede consultar en tiempo real si determinados archivos son seguros.



No obstante, tenga en cuenta que la velocidad de descarga de los elementos puede ser bastante lenta, dependiendo de la cantidad de fuentes que estén ofreciéndolo, por lo que si ve muy pocas, es mejor que escoja otro tipo de contenido.

Cómo descagar y configurar eMule

Para la descarga del programa:



1. Diríjase al sitio oficial del proyecto eMule, recuerde que es un programa de código abierto, por lo que su descarga es gratuita, si le solicitan algún tipo de transacción, no está en el servidor original: https://www.emule-project.com/home/perl/general.cgi?l=17&rm=download



2. De clic en el botón 'descargar' que se encuentra en el botón lateral izquierdo.



3. Aparecerán tres opciones de la versión del programa, la más recomendable es la v0.50a, la primera, porque esta incluye el instalador más sencillo.



4. Haga las configuraciones de usuario, idioma y lugar de almacenamiento según sus preferencias.



5. De clic en 'Terminar'.



Ahora, para configurar eMule, según el portal adslzone.net, debe hacer lo siguiente:



1. La primera vez que abra eMule desde su computador se desplegará automáticamente la opción de configuraciones. Allí deberá poner el nombre de usuario que va a usar y si desea que el programa se abra cada vez que inicie Windows.



2. Cambiar los puertos que eMule utiliza para la comunicación con servidores y clientes por defecto, pues deben estar disponibles para clientes de todo el mundo. "El puerto TCP debe estar siempre disponible para asegurar el funcionamiento básico de la aplicación, mientras que el puerto UDP es utilizado por Kad (red sin servidores) y reduce la sobrecarga de la red. Podemos dejar los puertos por defecto, cambiarlos a nuestro antojo o bien podemos probar también a redirigir los puertos a través de uPnP de manera que si nuestro router es compatible no tendremos que abrir los puertos manualmente", explica adslzone.net.



3. De clic en siguiente y escoja si quiere que eMule controle las prioridades de descarga y subida de archivos.



4. Active, si desea, la ofuscación de protocolo. Con esto logrará limitar o bloquear el tráfico de Emule sin afectar el funcionamiento del programa.



5. Elija que redes de conexión quiere utilizar. Vale la pena resaltar que eMule no es un programa sencillo de utilizar, por lo que si es principiante en sistemas, es recomendable pedir ayuda u optar por otro servicio.

