A cuatro meses del inicio del pleito legal entre Elon Musk y la red social Twitter por el incumplimiento de un contrato de compra por 44 mil millones de dólares, el magnate de Space X y Tesla ahora arremete contra Instagram, del empresario Mark Zuckerberg, pues la tildó de ser una startup que promueve la envidia entre sus usuarios.



Esto después de escuchar las declaraciones de Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway, uno de los conglomerados de Warren Buffet, cuando dijo que el “mundo no se mueve por la codicia, sino por la envidia y que el hecho de que el mundo viva 5 veces mejor que antes, lo da por sentado”.



“Todo lo que la gente piensa es que alguien tiene más ahora que el otro y no es justo que él (la gente) lo tenga y ellos no", agregó.

“The world is not driven by greed, it's drive by envy.”



— Charlie Mungerpic.twitter.com/Fp53fBKLuw — Austen Allred (@Austen) September 10, 2022

Ante la apreciación que hizo el magnate, de 98 años, ante las cámaras del ‘Daily Journal’, Musk acudió a su perfil personal de Twitter para aportar a la discusión con una frase simple, pero bastante diciente: “ Instagram es un amplificador de la envidia”.



Durante una entrevista en agosto, el sudafricano mencionó que solo tiene 54 seguidores en Instagram y admitió que era para fines personales.



"Instagram es la trampa de la sed del siguiente nivel. Me encontré tomando muchas selfies y pensé: '¿Por qué estoy haciendo esto?' Luego se trataba de obtener más Me gusta y hacer selfies", dijo Musk.



Instagram is an envy amplifier — Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2022

Elon Musk y su juicio contra Twitter

El caso de Twitter Inc. contra Elon Musk por una adquisición fallida de 44.000 millones de dólares irá a juicio del 17 al 21 de octubre. Así lo dictaminó la jueza Kathaleen St. J. McCormick, de Delaware, en una orden emitida el pasado 28 de julio.

El multimillonario se 'echó para atrás' de adquirir la red social por miles de millones de dólares. Foto: AFP

La fecha se produce después de que los abogados de Elon Musk dijeran a principios de julio que Twitter buscaba una fecha de inicio para el 10 de octubre "sin justificacion". Twitter, por su parte, le dijo a la corte que no se oponía a que comenzara el 17 de octubre, pero que quería que el juicio completo de cinco días se realizara esa semana.



El pasado 12 de julio, Twitter presentó oficialmente una demanda en contra del multimillonario Elon Musk por incumplir el contrato que estipulaba la compra de la red social.



La minuta insta al tribunal a ordenar a Musk que complete su acuerdo de compra de Twitter, argumentando que ninguna indemnización económica puede reparar el daño causado a la compañía.



Según el informe entregado por los abogados de Musk, la razón por la que habría tomado la decisión de desistir de la compra fue porque, según él, Twitter no le brindó toda la información solicitada y no cumplió con los pedidos del empresario para hacer efectiva la compra.



“Dicen que no puedo comprar Twitter. Luego ellos no quieren revelar la información sobre bots. Ahora quieren obligarme a comprar Twitter en la corte. Ahora ellos tienen que revelar la información sobre los bots en la corte”, dice el meme de Musk burlándose del pleito legal.



