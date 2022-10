¿Quién no ha escuchado alguna vez aquella voz robótica, propia del asistente de Google? Inconfundible, práctica y puntual. Cada vez que le pide un favor a sus dispositivos Google, habla una mujer con un tono bastante particular. Pero lo que tal vez no sabía es que esta voz tiene más de un rostro y nombre dependiendo de la región.

Este año, un video en Twitter se hizo viral, gracias precisamente al encuentro de dos voces muy familiares. La cantante y actriz de doblaje española, Nikki García, sorprendió a sus seguidores con un video en donde se encontraba con Susana Ballesteros, quien hace la versión de español latinoamericano.



Esto como respuesta a uno de los usuarios que tuiteó: “Yo me pregunto: ¿Las voces de Google se conocerán entre ellas? ¿Harán @nikkigarcia_es y las demás una fiesta anual con competiciones y utilizando su voz ‘robótica’? Anda que no molaría”.

Y yo me pregunto: ¿Las voces de Google se conocerán entre ellas? ¿Harán @nikkigarcia_es y las demás una fiesta anual con competiciones y utilizando su voz 'robótica'? Anda que no molaría 🤣🤣 — Minslay 🦁💻🛴🏞🖨️ (@Minslay) May 18, 2022

600 mil reproducciones y contando

El video original cuenta hasta la fecha con más de 600.000 reproducciones. Sin embargo, se ha replicado en diferentes cuentas y redes sociales, haciendo que su alcance sea mucho más grande.

Todo comienza cuando Susana dice una versión de la icónica frase “Okay, Google”. Con una sonrisa le pregunta a su amiga: “Ok, Nikki, ¿qué hacemos ahora?” a lo que ella, con su voz robótica responde “Ahora tienes una cena programada a las 9:30 en el VIPS de la esquina”. Este fue el comienzo de una divertida conversación, que cierra con la frase “Yo te asisto a ti”.



Incluso, Iratxe Gómez, quien hace la voz de Siri de los dispositivos Apple, también se unió a la discusión con una pequeña respuesta.

Estuvimos juntas el año pasado. Fue desternillante el momento en el que estaba yo en el baño y me aporrearon la puerta al grito de "Siri, Google Maps te busca"🤣🤣🤣🤣🤣 — Iratxe Gomez Casado (@Ira_Siri) May 18, 2022

¿Qué puede pedirle al asistente de Google?

Una de las características que tienen los asistentes inteligentes es que puede hablarles para pedirles cosas. Sin necesidad de tocar la pantalla, los dispositivos identificarán cuando los llame.



Estos fueron creados en el 2015 y se han convertido desde entonces en una herramienta importante en nuestro diario vivir. Google Assistant es precisamente uno de ellos y con su evolución cada vez nos entiende de manera más precisa.

Después de decir “Ok, Google” puede pedirle las siguientes acciones:



1. Poner el móvil en silencio.

2. Sube o baja el brillo.

3. Baja el volumen un 50 por ciento.

4. Activa o desactiva el WiFi.

5. ¿Dónde estoy?

6. ¿Dónde puedo cenar hoy?

7. ¿Cómo está el clima?

8. ¿Cómo está el tráfico?

9. Activa o desactiva el modo avión.

10. Activa o desactiva Bluetooth.