Han pasado 16 años desde que el difunto Steve Jobs presentó el iPhone 1, el 9 de enero de 2007. Este producto que revolucionó la industria de la tecnología fue categorizado por el director ejecutivo de Apple como “un producto mágico que está literalmente cinco años por delante de cualquier otro teléfono móvil”, pues así lo expresó en la ‘Macworld Conference & Expo’ hace unos años.



Este famoso celular destacaba, en ese entonces, por su pantalla tan grande y con una característica que para la actualidad ya es añeja, pues era multitáctil. Hace décadas el mercado de los celulares era dominado por marcas totalmente diferentes a Apple, estas eran: Nokia y BlackBerry, cuyos dispositivos alucinaban a los consumidores por sus teclados tácticos.

Facebook Twitter Linkedin

Los iPhones son los celulares más deseados por los consumidores. Foto: iStock

(Tenemos para usted: Apple es líder en ventas globales de teléfonos reacondicionados).

El precio de este primer iPhone, era de $499 dólares (2.273.463,96 pesos colombianos) para el modelo de 4 GB y para el 8 GB su precio estaba alrededor de los $599 dólares (2.729.067,96). Como dato a resaltar, Apple vendió una cifra cercana al millón de ejemplares al año de su lanzamiento y unos 6,1 millones en total del iPhone de primera generación.



Al hacer un contraste con la actualidad, se puede decir, que ha cambiado mucho el panorama financiero de esta empresa, pues, según ‘Statista’ actualmente, los ingresos por las ventas de sus creaciones tecnológicas le generan al año 394 mil millones de dólares.



Es por esto, que Marques Brownlee, uno de los youtubers estadounidenses más famosos a la hora de hablar sobre tecnología, compró hace unas semanas un iPhone original por 40.320 dólares (183.899.520.00 pesos colombianos) llamando la atención por su alto precio, ya que es una cifra muy grande para comprar un teléfono móvil de hace más de 16 años.

iPhone 1 iPhone 14 pic.twitter.com/eRkabeRo7Z — fellow Ugandans⑦ (@fellowz256) May 1, 2023

(Siga leyendo: Estos son los iphone que no van a tener iOS 17).

Este celular tan añejo tiene este precio porque es un objeto de alto valor y muy deseados por los coleccionistas. Como cuenta el propio creador de contenido, a principios de este año alguien pagó la suma de 63.356 dólares (288.966.716,00) por uno de ellos.



Al comenzar a hablar sobre este producto, Brownlee expresó que tenía una gran preocupación, pues según cuenta en el vídeo, tenía miedo de ser estafado. Afortunadamente, la idea del creador de contenido salió a la perfección, pues al abrirlo pudo encontrar un teléfono móvil en perfecto estado.



Durante la apertura, el estadounidense va contando datos bastante llamativos y curiosos que hacen entender al oyente de cómo ha evolucionado y cambiado esta empresa, debido a que Apple del 2007 y Apple del 2023 son bastante diferentes.

Facebook Twitter Linkedin

El creador de contenido aparte de mostrar el aparato tecnológico dio bastante información relevante sobre este. Foto: Youtube: Marques Brownlee.

Al abrir la caja en su totalidad, el youtuber se encontró con dicho teléfono con la pantalla hacia arriba y cuenta que este pequeño detalle es muy distinto ahora, ya que la empresa de celulares los presenta o los da al consumidor con la pantalla hacia abajo.



Como dato a resaltar, para nadie es un secreto que en la actualidad esta compañía no vende sus dispositivos con cargadores. Pero enla filmación de Brownlee se evidencia que el primer dispositivo si contaba con este accesorio, y no solo eso, sino que también traía consigo los clásicos auriculares de Apple.



Estos acompañamientos los dejaron de implementar desde el 2020; ahora solo trae en el interior de la caja, el celular de última tecnología y el cable del cargador, puesto que los otros implementos los vende por separado.

(Le puede interesar: iPhone 14 vs. S23: esta 'app' le permite convertir su celular Apple en un Galaxy

El video que subió este hombre estadounidense ha causado una gran sensación, visto que ya cuenta con más de 4,3 millones de reproducciones y 225 mil me gusta. Estos números son alcanzados, no solo por la popularidad del Youtuber, sino porque al ver ese aparato tan diminuto puede que a muchas personas les traiga buenos recuerdos y les haya generado hacer un viaje al pasado.



No obstante, en el video se pudo ver que el iPhone no pudo ser activado, por lo que su funcionalidad como teléfono móvil fue limitada, tal vez por la longevidad que ya trae consigo. Finalmente, este aparato se convertirá en un recuerdo para muchos cibernautas y también en una pieza fundamental para cualquier museo.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Apple Pay Later: qué es, cómo funciona y en qué países está

iOS 17 llegaría con novedades que los usuarios llevan pidiendo hace mucho

¿Cómo escuchar música gratis en iPhone con la pantalla bloqueada?