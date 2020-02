Escobar Fold 2: El teléfono plegable que hace alusión a Pablo Escobar

Tan solo dos meses después del anuncio que hizo la compañía Escobar Inc. sobre la llega del primer teléfono plegable registrado con la marca del narcotraficante colombiano llega el Escobar Fold 2, un dispositivo nombrado por la empresa como “el verdadero teléfono asesino se Samsung”.

Según Roberto De Jesús Escobar Gaviria, hermano del fallecido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, su objetivo es “convertirme en el líder del exceso de existencias de dispositivos electrónicos este año", y los precios juega a su favor.



La compañía lanzó su primer teléfono plegable por un costo de 349 dólares, y, el Escobar Fold 2 entra al mercado por un valor 399 dólares, mientras que competidores como Samsung venden sus ejemplares por 2000 dólares aproximadamente.



El dispositivo cuenta con un sistema operativo Android 10, una pantalla externa de 4,6 pulgadas y desplegada de 7,3 pulgadas, una batería no extraíble de 4.380mAh, sensor de huella digital lateral y cinco cámaras: tres cámaras traseras, el lente principal, un teleobjetivo y un gran angular; en la parte delantera una cámara de 8 y 10 megapíxeles. Además, esta disponible en colores negro y dorado.

Además, la compañía hace una campaña de promoción al Escobar Fold 2 manifestando su superioridad por encima de otras marcas como Samsung y su teléfono plegable el Galaxy Fold, en uno de sus videos de promoción se ve a una modelo destrozando el telefoneo de la compañía coreana que, según Roberto Escobar, no cuenta con una pantalla tan resistente como la de su smartphone.

Escobar Fold 1

Así es el celular Escobar Fold 1. Foto: Archivo particular

El primer teléfono plegable de Escobar Inc. fue lanzado a finales de 2019, un sistema operativo Android 9, una memoria interna de 128GB o 512 GB, su costo es de 349 dólares y 400 dólares reactivamente.

Además, tiene su pantalla de 7.8 pulgadas que según su fabricante “está hecha de un tipo especial de plástico difícil de romper: no tuve que hacer una pantalla de cristal como Samsung”, manifiesta Escobar.



Según afirmó el fundador de la compañía, su objetivo es competir con Apple y Samsung, compañías que cobran mucho por un smartphone, mientras que Escobar Inc. tiene precios más cómodos: “Mi objetivo es vencer a Apple y hacerlo yo mismo, como siempre lo he hecho“.

El Escobar Fold 1 tiene un precio de 349 dólares y con una memoria de 128 GB. Foto: Archivo particular

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET