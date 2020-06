Xiaomi Redmi Note 9s, un gama media con destellos de gama alta

El Redmi Note 9s, un gama media que, como ya es costumbre con los dispositivos de la marca, ofrece la mayor calidad por el menor precio. El diseño del Note 9s es bastante moderno y la disposición de las cámaras, así como el color, lo hace sentir de una categoría más arriba.(Le puede interesar: Xiaomi lanza el nuevo modelo de la linea Mi 10 para ‘el año del 5G’)

De sus características internas resalta su batería de 5.020 mA, el cual con un uso regular puede ofrecer hasta dos días de uso y el cual permite pasar bastantes horas jugando diferentes títulos 'top' de la tienda de aplicaciones con la pantalla con el brillo al máximo sin ningún problema.

Para este 'review' probamos los juegos más exigentes que hay en la tienda de aplicaciones de Google y la sensación fue bastante satisfactoria. Por ejemplo, en el Call of Duty Mobile, jugamos con gráficos en alto y la fluidez resalta, no hay caídas de fps en ningún momento. Y en el caso de Mario Kart Tour la sensación es similar, muy fluida y se disfruta jugar en su pantalla de 6,7 pulgadas.



(Lea más: Twitter etiqueta por primera vez un tuit de Trump como engañoso)

Los juegos van fluidos en este dispositivo, en la foto se ve una partida de Call of Duty Mobile. Foto: Tecnósfera

Por otro lado, sus cámaras presentan un catálogo completo para aquellos que disfrutan de la fotografía o para los que quieren aventurarse a probar cosas nuevas con sus dispositivos. La versión que probamos en EL TIEMPO es la de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento. Sin embargo, hay otra versión de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento también disponible en el mercado, todas con posibilidad de aumentar el almacenamiento con memoria microSD hasta 512 GB.

El precio sugerido de este dispositivo es de 1.199.900 pesos por la versión de 4 GB - 64 GB y de $1.499.900 por 6GB - 128GB. Aunque el precio puede variar dependiendo de la tienda en la cual lo busque.

El Redmi Note 9s cuenta con un procesador Snapdragon 720G el cual está bien, pero que podría estar mejor optimizado, la rapidez no es uno de sus puntos positivos. No obstante, funciona bien la mayoría del tiempo y para un usuario que no quiera su celular para edición pesada, sino para un uso común está todo bien.

La combinación de 4 GB - 64 GB es una constante en los dispositivos de esta categoría. Lo positivo de este modelo es su versión en 6 GB - 128 GB, sin embargo las 4 GB de RAM funcionan bien. Además, cuenta con Android 10 y la capa de personalización de Xiaomi Miui 11.

El Note 9s viene con posibilidad de carga rápida y un cargador de 18 W para recargar la energía a la poderosa batería de 5.020 mA la cual es bastante sorprendente. Es importante decir que se tarda un buen tiempo en cargar por completo, sobretodo en los rango de 0-20 por ciento y 80-100 por ciento.(Lea también: Facebook relanzó su billetera virtual y le cambió hasta el nombre)

Un diseño moderno, pero bastante grande

Su pantalla de 6,7 pulgadas se siente cuando se tiene en la mano, es un teléfono algo pesado y bastante grande. Así mismo, si no lo tenemos con la funda se torna resbaloso y eso hace que en situaciones pueda caerse en diferentes situaciones, ya sea cuando está apoyado en alguna superficie o cuando se está jugando.

Sin lugar a dudas, el color y la disposición de las cámaras hacen que el teléfono no pase desapercibido y más de una mirada se va a llevar. En parte puede ser también porque incorpora el sensor de huellas dactilares en el costado también crea la impresión de mayor precio.



(Le puede interesar: Un 'smartphone' incluso a prueba de niños)

Foto: Tecnósfera

En este dispositivo, Xiaomi añadió Gorilla Glass 5 tanto en la pantalla como en la parte trasera, esto lo hace bastante resistente, pero también hace que las huellas quden marcadas y que el mugre se pegue más facilmente.

Para personas con manos medianas o pequeñas puede resultar difícil llegar a las partes superiores del teléfono y es algo pesado, aunque se entiende por la gran batería que incorpora. El 'smartphone' cuenta con un puerto usb tipo C, un puerto para audífonos de 3.5 mm y un altavoz en la parte inferior. Además, la cámara frontal se encuentra dentro de la pantalla y no resulta incómoda.

La pantalla cuenta con un panel IPS que se ve bien y un nivel de brillo suficiente para utilizarlo en exteriores, eso sí, no es nada increible ni deslumbrante, pero eso normal en los celulares de esta categoría.

La pantalla del Redmi Note 9s es de 6,7 pulgadas Foto: Tecnósfera

Cinco cámaras, muchas posibilidades

Son cuatro cámara en la parte posterior y una frontal. Su lente central es de 48 megapixeles con una apertura f/1.79, además cuenta con un gran angular de 8 megapixeles con 119 grados y una apertura f/2.2, un lente Macro de 5 megapixeles con una apertura f/2.4 y por último un lente secundario para la profundidad de 2 megapixeles f/2.4 y un Flash LED y la frontal de 16 megapixeles.

Así se ve el panel de lentes del Redmi Note 9s. Foto: Tecnósfera

Este conjunto de cámaras es un viejo conocido en los dispositivos Xiaomi, sin embargo, esto no quiere decir que sea malo, por el contrario, ofrece unos lentes decentes para unas fotos buenas en condiciones de luz propicias. Por ejemplo, el lente macro puede tomar buenas fotos si hay bastantes luz, pero en condiciones oscuras no es muy bueno.

Esta foto se tomó con el lente macro. Foto: Tecnósfera

Algo similar sucede con el gran angular, el cual tiene un buen grado de apertura, pero no capta muy bien los colores, por lo que si se capta en un mismo escenario con un lente y con el otro se nota la diferencia en los colores.



El modo retrato es uno de sus puntos más fuertes, incluso cuando hay objetos en movimiento, su lente de profundidad es rápido y la inteligencia artificial ayuda a que los recortes sean muy precisos y la posibilidad de escoger el nivel de desenfoque hace que hayan muchas posibilidades para fotos increíbles.

Imagen en modo retrato en movimiento. Foto: Cortesía Imagen en modo retrato del Redmi Note 9s. Foto: Tecnósfera Foto: Tecnósfera Foto con el lente principal. Foto: Tecnósfera Foto con el aumento de 2x. Foto: Tecnósfera Foto con el lente gran angular. Foto: Cortesía

Algo que nos dimos cuenta es que la cámara estalla un poco las fotos y los colores cuando se toman en el modo clásico y que esto no sucede en el modo retrato. Por otro lado, el modo Alta Resolución es funcional y toma fotos a la más alta calidad posible por el lente. El Note 9s incorpora una versión pro en la que el usuario que así lo quiera puede configurar la apertura del lente, el ISO o la velocidad de obturación.

Conclusiones

Este es un 'smartphone' que ofrece unas muy buenas características y un diseño por un buen precio. Su batería hace que se le pueda 'sacar el jugo' al máximo durante muchas horas y que sea ideal para jugar sin parar y tener muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo sin preocuparse por buscar el cargador.

Su diseño es llamativo, pero innegablemente es bastante grande y hace que no se pueda utilizar con una mano y que en situaciones pueda ser incómodo para tenerlo en la mano. En ese sentido, los materiales con los que está hecho - si se usa sin funda-, hace que tenga un tacto no tan positivo y bastante resbaladizo.

Sin embargo, si comparamos el rendimiento del procesador del Redmi Note 9s con algunos dispostivos de precio similar, si encontramos que es algo mejor y puede competir hasta con smartphones de gamas superiores, una buena opción si quiere diseño, rendimiento y durabilidad.

JUAN DAVID MORALES PINZÓN

REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET