Xiaomi POCO X3 NFC: Un 'smartphone' que nos da mucho por poco

La frase el mejor en relación calidad precio se volvió un meme desde hace algún tiempo cada vez que escuchábamos nombrar a Xiaomi. Y en esta ocasión, con su más reciente lanzamiento en el país, el POCO X3 NFC vuelve a tomar fuerza. Este dispositivo que en el papel es un gama media y que lo podemos encontrar en el mercado colombiano por 1'300.000 pesos en su versión de 128 Gb tiene grandes características que lo vuelven un duro contrincante en este sector. Así nos fue con este celular.



POCO tiene historia en el mercado de los smartphones por ofrecer características top por precios asequibles. Dejando a un lado el diseño premium y los materiales caros, aquí lo que realmente importa es lo que tiene adentro. Entre las características que más nos gustaron está su pantalla que nos da por este precio 120 Hz de tasa de refresco y su batería de 5.160 mAh con posibilidad de carga rápida de 33W.

Su diseño, aunque en plástico, da una sensación de otro material gracias al acabado brillante y con colores que cambian dependiendo de la luz, da la impresión que podría ser vidrio incluso al tocarlo. En este caso probamos la versión azul eléctrico que nos parece que es sobrio, pero llamativo a la vez. En la parte posterior del dispositivo nos encontramos con un módulo circular de cuatro cámaras de las que hablaremos más tarde, pero que tampoco nos descrestaron.

Foto: Tecnósfera

Además, tiene el loco de POCO que aparece y desaparece dependiendo de las luz que le de. Y un diseño de líneas que lo hacen ver bien desde lejos y desde cerca. En resumen, nos gustó su construcción, no destaca en mucho, pero si lo suficiente para hacernos sentir que es un teléfono de una gama mayor.

En este dispositivo, Xiaomi incorporó NFC, de ahí su nombre, con el que podremos hacer pagos sin contacto, transferir archivos y otras cosas más gracias a este chip. Así mismo, trae 6 GB de memoria RAM y dos versiones una de 64 Gb de almacenamiento y otra de 128 GB en conjunto con un procesador Qualcomm Snapdragon 732G, un procesador potente recientemente lanzado por la compañía que ofrece más potencia para juegos en esta gama media.



En los bordes encontramos el sensor de huellas que está en el lado derecho y funciona como botón de encendido y los botones para subir y bajar el volumen. Contamos con puerto de 3.5 mm para audífonos en la parte inferior, que se agradece, el puerto de carga y un parlante. En el lado izquierdo tenemos la bandeja para sim card.

La pantalla es muy clave

Uno de los puntos más interesantes es su pantalla; no solo por colores o su resolución, sino porque le ofrece a un público más amplio la posibilidad de disfrutar de una tasa de refresco de 120 Hz. Para los que no entienden muy bien como funciona esto, en pocas palabras es la cantidad de veces que una pantalla es capaz de mostrar una imagen por segundo ante nuestros ojos, es decir, que al deslizar el dedo por la pantalla o al cambiar de imágenes, estas se sienten mucho más fluidas que en el estándar de 60 Hz. Aunque sea difícil explicarlo en texto, al verlo se siente gran diferencia.

Este POCO cuenta con un panel LCD IPS de 6,67 pulgadas que tiene una resolución que poco a poco se vuelve estándar, la FullHD + y con soporte para HDR10. En cuanto a brillo, sentimos que en lugares y momentos que nos da luz en exterior se queda un poco corto, pero que en la mayoría de circunstancias va bien. Nos encontramos con buenos ángulos de visión y colores muy brillantes, tal vez un poco más de lo que nos gusta, pero esto se solucionó fácil en las configuraciones cambiando al modo color natural. Eso ya depende de los gustos.



Foto: Tecnósfera

Los 120 Hz hacen que navegar en redes sociales y en general dentro del celular sea una experiencia increíble, sin embargo, debemos tener en cuenta que esta tasa de refresco repercute en la autonomía, aunque no tiene un impacto tan grande, sobre todo teniendo en cuenta su gran batería. En la pantalla también contamos con el agujero de la cámara frontal que lo hace ver bastante bien, pero que podemos ocultar sin problemas en la configuración dependiendo de los gustos.

En resumen, sentimos que cumple completamente con lo que busca este X3 NFC, prestaciones de gama alta a un precio de gama media.

Rendimiento y cámara

Este POCO estrenó el Snapdragon 732G que se presentó en agosto de este año, uno de los procesadores más recientes de Qualcomm para esta grama de celulares. En rendimiento no tuvimos problemas para mover cualquier aplicación ni con el multitareas. Jugando nos fue bien, sin aumento de la temperatura y todo se desempeña bastante bien.

Sus 6 Gb de RAM se comportan a la perfección y con la capa de personalización MIUI tenemos diferentes servicios y funciones que nos gustaron. Así también, incorpora algunas aplicaciones predeterminadas y muchos aspectos para personalizar el dispositivo y la interfaz, desde los íconos, fondos, diseños y widgets. Además, tenemos a disposición el modo oscuro.



Foto con el lente principal. Foto: Tecnósfera

Al jugar nos ofrece opciones de turbo para juegos y características interesantes para ajustar la respuesta táctil dependiendo de las necesidades que tengamos a la hora de jugar. Podemos evitar con esto toques equivocados.

Juegos de alta necesidad de procesamiento gráfico funcionaron bien en alto y sin tirones o problemas de FPS. Todo se siente fluido y sin problemas al cambiar de aplicaciones o tener apps en segundo plano.



En cuanto a la cámara, no sorprende, pero cumple bien. Tiene cuatro lentes; uno principal de 64 MP, un gran angular de 13 MP, un macro de 2 MP y un sensor de profundidad de 2 MP. En ambientes con mucha luz se comporta bien y los colores se sienten realistas. Sin embargo, cuando tenemos tonos muy amarillos o azules encontramos problemas con el balance de blancos.

Foto en Gran Angular Foto: Tecnósfera

Con el gran angular encontramos problemas en los grados de apertura, no es tan amplio como en otros smartphones y los colores se sienten un poco opacos y se pierde nitidez en las fotografías, además, aquí si se nota más las deficiencias en el balance de blancos.

El macro funciona bien y en buenas condiciones de luz no tiene problemas aparentes y su nitidez es buena al igual que los colores, aunque la distancia no es tan corta como en otros dispositivos y eso no nos gustó tanto.

Fotos con lente Macro del POCO X3 NFC. Foto: Tecnósfera

Las cámaras no son su punto más fuerte, pero funcionan bien para uso diario de un usuario del común, Este sin lugar a dudas, por su precio y rendimiento es una buena opción para tener en cuenta si su presupuesto está entre el millón de pesos y un millón quinientos.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET