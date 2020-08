Xiaomi Mi Band 5, lo que está bien no se toca

En Tecnósfera probamos la Mi Band 5 de Xiaomi, uno de los accesorios más populares de la marca china y de los más vendidos en el mundo, llega a Colombia el más reciente lanzamiento para Colombia de sus pulseras inteligentes. Con un diseño bastante similar al de su predecesor la Mi Band 4 que, sin lugar a dudas, es un punto a favor, pero también uno en contra.



(Lea también: Un 'smartwatch' asequible con toda la potencia para entrenar en casa)

Xiaomi consiguió mantener un diseño compacto, sobrio y funcional, aunque agregó algunas mejoras que se agradecen y que son más que notorias si venimos de una versión anterior. Seguimos pudiendo contar los pasos, medir las calorías que gastamos, recibir las notificaciones y personalizarlo a nuestro gusto. Este dispositivo ya se puede comprar en diferentes plataformas de comercio electrónico como Linio.



Aunque la frase, "los productos Xiaomi son los mejores en relación calidad - precio", está algo trillada, en este caso específico es muy precisa. Se puede conseguir en línea por 130.000 pesos , unos 12.000 pesos por encima de su versión anterior. Y para aquellos fanáticos del ejercicio puede ser una gran opción de compra, sin embargo, aquí le contamos nuestras impresiones para que sepa si este producto se adapta a usted.



(Además: Roku Premiere 4K: una forma más económica de tener un Smart TV)

Diseño

La versión que probamos es la negra; aunque ya en el mercado se pueden conseguir pulseras de otros colores, es bastante sobria y pequeña, algo característico de las Mi Band, si la vemos de lejos no vemos diferencia con la Mi Band 4, no obstante. La nueva versión cuenta con una pantalla OLED a color de 1,1 pulgadas con una resolución de 126 x 294 pixeles.

El brillo de la pantalla está bien, pero no es increíble. Foto: Tecnósfera

Si lo comparamos con la pantalla de la 4, de 0,95 pulgadas, es un poco más grande, y lo apreciamos porque la pantalla encendida se ve mucho mejor. En la parte inferior de la pantalla tiene el sensor de frecuencia cardiaca y un pin de carga, uno de los aspectos en los que la marca china innovó más, el método de carga eléctrica con imán que, a diferencia de la Mi Band 4, se carga directamente con un cable.



(Le puede interesar: Xiaomi Redmi Note 9s, un gama media con destellos de gama alta)

A diferencia de sus versiones anteriores, en esta ocasión, Xiaomi incorpora un pin de carga magnético. Foto: Tecnósfera

Debajo de la pantalla tiene un pequeño botón capacitivo que cumple la función de llevarnos para atrás y devolvernos a la pantalla principal que, por cierto, viene de fábrica con un diseño diferente con número más grandes y claros que en la anterior generación. La Mi band 5 cuenta con dos elementos, el dispositivo electrónico conocido como 'pastilla' y la correa.

Su peso es de 11,9 gramos, comparable con el peso de tres monedas de $ 500 en la versión que tenemos en Colombia que no incorpora chip NFC. Al tenerla puesta es cómoda y para hacer ejercicio también, después de un rato de estar corriendo o montando bicicleta se deja de sentir en la muñeca, aparte, recalcamos, es bastante discreta y más cuando está con su correa en color negro.

Pantalla

La pantalla es uno de sus puntos fuertes. Si comparamos la Mi Band 5 con otras pulseras del mercado, es desde lejos la que mejor pantalla tiene. Con su panel un poco más grande que el resto, mejor resolución y un brillo mayor. Esto, hace que las funciones que trae el dispositivo, se puedan disfrutar de manera óptima en exteriores aún cuando nos está dando el sol directamente.

Foto: Tecnósfera

La pulsera tiene en sus ajustes cinco opciones de brillo diferentes para que la configuremos dependiendo de lo que necesitemos. Si hay más brillo, también hay mayor gasto de batería y con menos brillo, la batería puede durar más tiempo. Algo que no nos gustó, aunque es más de interfaz, pero se ve involucrada la pantalla, es que llegar hasta los ajustes y encontrar en ajustes donde bajar el brillo es algo enredado.



Y más ahora, que el dispositivo no está disponible en español. Pero fuera de esto, es una gran pantalla por el precio y, además, está protegida por cristal templado, es táctil y bastante cómoda de ver a pesar de que tiene mucha información en el menú principal, por su disposición vertical. La batería con todas las funciones activas y brillo al máximo nos duró dos días sin problemas. La carga de 0 a 100 por ciento es de aproximadamente 2 horas.

Funciones principales

Este tipo de dispositivos se caracterizan por su gran portafolio de servicios en un tamaño compacto y económico. La Mi Band 5 trae un lector de ritmo cardiaco que es capaz de medir este cada minuto en segundo plato y tener un monitoreado constante de los latidos de su corazón. Además, trae un acelerómetro de tres ejes, un giroscopio de tres ejes y Bluetooth 5.0 BLE con un motor de rotación.

Esta es la Mi Band 5, con su cargador. Foto: Tecnósfera

Todo este despliegue técnico explica cómo hace la Mi Band para medir los pasos, las brazadas en natación, los saltos al lazo u otros ejercicios que es capaz de medir. Este tipo de dispositivos y en especial esta Mi Band 5 es ideal para personas que dusfruten de hacer ejercicio midiendo su rendimiento. La medición de ritmo cardiaco es preciso y aunque no tiene GPS integrado, basta con tenerlo conectado a la App Mi Fit para que haga el rastreo de su trayecto.

Eso sí, la marca recalca que este tipo de dispositivos no son 100 por ciento efectivos y no es recomendada fiarse de esta lectura en caso de personas con problemas cardiacos. En cuanto al conteo de pasos, aunque no es completamente confiable, si mejora en precisión con su versión anterior y es más que aceptable.



La Mi Band trae 11 modos deportivos diferentes: Correr al aire libre, Caminadora, Ciclismo, Bicicleta Estática, Caminar, Elíptica, Remo, Yoga, Saltar la Cuerda, Natación (se puede meter al agua hasta 50 metros de profundidad) y Ejercicio Libre. Esto quiere decir que ofrece 5 modos más que en su versión anterior. En esta ocasión hicimos ciclismo y la medición de los kilómetros y calorías fue preciso comparados con otros dispositivos que cumplen labores similares.

La Mi Band 5, es resistente al agua y puede sumergirse hasta 50 metros. Foto: Tecnósfera

Además, la marca ofrece una unidad deportiva y de salud propia llamada PAI la cual tiene una calificación de 0 a 100 que se calcula dependiendo de factores como el sueño y la actividad física que se haga, esta medida está pensada como un motivador para que los usuarios mejoren su estilo de vida. También tiene un espacio para respirar mejor que se basa en pequeñas vibraciones para que el usuario exhale e inhale. Siendo sinceros, no le dimos tanto uso a esta función, pero está ahí.



La medición de sueño es muy interesante, porque la pulsera detecta cuándo nos quedamos dormidos y cuándo nos levantamos y hace el registro cardiaco en la noche para establecer la salud del sueño, incluidas las diferentes fases. Todo esto se puede revisar en la app Mi Fit, en la que también podemos revisar nuestros recorrido en el modo entrenamiento.

Personalización

Algo que nos gustó es que ahora cambiar los diseños en la pantalla resulta mucho más sencillo. A través de la app Mi Fit podemos buscar diferentes "Watchfaces" con diseños variados, basta con ingresar a perfil, administrados y cambiar la pantalla de inicio. El otro punto positivo es que los diseños quedan guardados en la banda y podemos hacer los cambios directamente en ella sin necesidad de nuestro celular.

También podemos subir nuestros propios diseños con imágenes descargadas y diseños de reloj establecidos rápido y fácil

Conclusiones

Nuestra experiencia con esta banda fue muy positiva, no tuvimos problemas, la medición del ejercicio fue precisa, al igual que la del sueño y el ritmo cardiaco. Su precio nos llamó la atención porque no está tan distante de la Mi Band 4 y trae funciones extras que vale el dinero extra que pagaríamos por esta. El diseño discreto nos gustó y el extra de pantalla se agradece.



Para el uso casual de ejercicio es más que suficiente, con valores que se entienden para aquellos que no somos deportistas de alto rendimiento. Además, la medición de los pasos y la conexión bluetooth lo hace excelente para estar pendiente de los mensajes y llamadas que nos llegan. Así mismo, el medidor de estrés es funcional y le da un valor extra al dispositivo, al igual que el nuevo método de carga.



Ahora, si usted ya tiene una Mi Band 4, puede que aguante un poco más antes de hacer el cambio, por otro lado, si está buscando una primera banda inteligente, esta Mi Band 5 puede ser una excelente opción. Lo que esperamos para el futuro, es que puedan llegar a Colombia las versiones con NFC.

Le puede interesar

La intención de EE. UU. de prohibir otras aplicaciones chinas

¿Por qué Trump tiene los ojos puestos en TikTok?

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET