Usualmente, cuando se juega en multijugador en línea o a nivel competitivo, se busca complementar el talento con los mejores periféricos para imponerse ante los contrincantes.



En PC existen diferentes configuraciones de teclados y ratones más ligeros o pesados, sensibles y con más botones, mientras que en consola hay mandos que conservan el patrón de forma, pero que han reconfigurado algunas de sus características para dar ese ‘algo más’ que busca el ‘gamer’.

Características

En esa línea, Xbox lanzó en el CES de 2019 el control Xbox Elite Series 2, la más reciente evolución de su mando más avanzado, el cual incorpora un sistema de ajuste para los gatillos RT y LT, que hace que su recorrido sea más corto o más largo. También incluye cuatro palancas removibles en su espalda, las cuales pueden ser configuradas desde la aplicación de accesorios para reemplazar cualquier otro botón del mando.

Facebook Twitter Linkedin

Foto de la parte trasera del Xbox Elite Series 2. Foto: Xbox

Su D-PAD no es la tradicional cruceta (aunque también la tiene), ni la versión incluida en los mandos de las Xbox Series. Es una suerte de plato en el que horma el pulgar, con esquinas bien definidas que facilitan su uso preciso.



En cuanto a los ‘joystick’, tiene seis adaptadores. Algunos más altos, otros más cortos; unos chatos y otros redondos. Adicional, con la ayuda de una pequeña llave, se puede ajustar la resistencia que ofrecen estas palancas, algo que se agradece en títulos como Flight Simulator y Call of Duty.



Este control no usa pilas, tiene una batería incluida. Cuenta con un cable USB acordonado de casi dos metros y una base de carga imantada que se puede utilizar dentro y fuera de su estuche semiduro, perfecto para llevarlo a todas partes de forma segura.

Facebook Twitter Linkedin

Caja de complementos del Xbox Elite Series 2 (Core). Foto: Xbox

Por otro lado, pese a que esta versión básica (blanca) salió tiempo después del lanzamiento de las consolas Xbox Series X|S, carecen del botón para grabar cortos de los videojuegos de forma fácil y rápida, lo que es una verdadera lástima. En cambio, donde iría este botón, tiene uno para saltar entre los tres perfiles de configuración que se puede guardar en ellos.



Finalmente, hay que decir que las puntas de este control están recubiertas por goma, lo que da un gran agarre.

Versiones y precios del control Xbox Elite Series 2



Este mando se puede conseguir en su versión completa, cuyo precio ronda el 1’100.000 pesos, o en su versión básica, lanzada en septiembre de 2022, que consiste en el control, la llave de ajuste de los 'joystick’ y el cable USB. Su precio ronda los 800.000 pesos.



En caso de que el jugador quiere todos los aditamentos (estuche, versiones de ‘joystick’, palancas y base de carga inmantada), se pueden adquirir por un precio cercano a los 300.000 pesos, lo que hace posible adquirir la versión ‘pro’ del mando de Xbox de forma escalada.