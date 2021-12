Christian Cibelli, director de software de Mercado Libre alertó mediante su cuenta en Twitter de una nueva modalidad de estafa que está circulando en WhatsApp.



Dicha modalidad usa a la empresa Mercado Libre como una especie de fachada para dar supuestos regalos con la verdadera intención de recopilar datos como direcciones de correo electrónico.

“Circula por WhatsApp supuesta promoción de Navidad de Mercado Libre. Es falsa, no le regalan nada. Solo recopila direcciones de mail para spam y le lleva a instalar una VPN”, tuiteó Cibelli recientemente.



El link puede ser compartido por alguno de sus contactos de WhatsApp. El vínculo lo envía a una página web que ofrece regalos como una supuesta promoción de Navidad.



“Completa el cuestionario y gana un regalo exclusivo”, dice el sitio web en donde a continuación le pedirán responder una serie de preguntas sobre su opinión de Mercado Libre y edad.



Una vez responde las preguntas, hay un supuesta ‘validación de datos’ y luego, a manera de ‘juego de azar’, le darán tres oportunidades para seleccionar una caja de regalo entre nueve opciones que aparecen en pantalla.



Allí le puede aparecer que es ganador de un iPhone o de otros amables obsequios.



Es todo este procedimiento el que Cibelli reportó como una falsa promoción, ya que en realidad no le van a obsequiar nada por parte de Mercado Libre, sino que hay gente malintencionada detrás de esto.



(Además: Trabajo sí hay: 500 vacantes en talento digital en Claro Colombia).

Circula por Whatsapp supuesta promo de Navidad de Mercado Libre.



Es fake, no te regalan nada. Solo recopila direcciones de mail para spam y te lleva a instalar una VPN



No la compartan, si la abrieron y no instalaron no pasa nada, si instalaron la VPN desinstalen pic.twitter.com/LjZzOGEpYZ — Christian Cibelli (@chcibelli) December 13, 2021

Una vez gana el supuesto obsequio, le piden seguir una serie de pasos para reclamarlo, en el caso del ejemplo de Cibelli es un iPhone.



Le piden compartir el link malicioso con sus contactos en WhatsApp, por lo que no debe abrir este tipo de vínculos que le envían sus conocidos, ya que ellos se lo pueden estar mandando sin conocer las intenciones de quienes crearon la estafa.



También le piden que instale una VPN (Virtual Private Network o en español Red Privada Virtual). Esa es la aplicación que Cibelli recomienda no instalar o, si ya la descargó a su celular, eliminarla de inmediato.



“No la compartan, si la abrieron y no instalaron no pasa nada, si instalaron la VPN desinstalen”, agregó el director de software.



(Lea también: Así se están viendo afectados los pequeños comercios por la crisis global).



Tenga en cuenta que no todas las VPN son maliciosas. Esta es una herramienta que puede ayudar a proteger su dirección IP o incluso sus búsquedas o visitas en Internet, según explica el portal ‘Muy Interesante’.



Sin embargo, debe tener cuidado de descargar una VPN como la de esta estafa, ya que no se conoce la procedencia de la misma y puede contener un malware que dañe su celular o ingrese a sus datos sensibles.



Le recomendamos que se abstenga de abrir y compartir este tipo de vínculos que lo pueden terminar afectando y, seguramente, nunca recibirá el obsequio que le prometieron.

Tenga cuidado con los vínculos que abre y comparte en sus redes sociales, en especial si son de dudosa procedencia. Foto: iStock

