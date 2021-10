¡Pilas! Estos celulares se quedarán sin WhatsApp desde el 1 de noviembre

La tecnología avanza y varios celulares van quedando atrás. Si bien no serán obsoletos del todo, no podrán acceder a apps como WhatsApp, una plataforma fundamental para la comunicación diaria de más de dos mil millones de personas en el mundo.



WhatsApp ya avisó: "a partir del 1 de noviembre de 2021, WhatsApp dejará de ser compatible con los teléfonos con sistema operativo Android 4.0.4 y versiones anteriores", se lee en su Centro de ayuda oficial. Los dispositivos iPhone que tengan versiones de su sistema operativo anteriores a iOS 10 tampoco podrán acceder a la red social.



Esto significa que varios celulares que no pueden acceder a las actualizaciones más recientes de sus sistemas operativos, tanto Android como iOS, se quedarán sin WhatsApp.

¿Su celular está en la lista?

Si quiere asegurarse de que su celular no se quedará sin WhatsApp, revise esta lista y asegúrese que la referencia de su teléfono móvil no aparezca:



Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2.



iPhone: iPhone 4s y anteriores.



Sony: Xperia M.



Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2.



LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q.



ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo.



Otros: Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1, THL W8.

Evítese un problema

La mejor recomendación es actualizar constantemente su celular con la última versión del sistema operativo disponible. Este proceso se puede hacer con facilidad en el menú de configuraciones. Además, verifique que su celular ya tenga una versión posterior a Android 4.0.4 y/o iOS 10 para seguir teniendo WhatsApp después del 1 de noviembre.



