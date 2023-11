Estos son los celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar este diciembre

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp ha tenido diversas actualizaciones dentro de la misma, cosa que continuará realizando para innovar o fortalecer la seguridad y que sus usuarios puedan mantenerse en contacto con sus amigos o familiares tranquilamente.



​Sin embargo, entre todas esas nuevas funciones, también cambian algunos de sus requisitos mínimos para que se ejecute de la manera correcta en los diferentes dispositivos móviles, lo que hace que en algunos casos ciertas personas tengan que cambiar de celular para continuar con su uso.

Recientemente, la empresa de Mark Zuckerberg, Meta, compartió un comunicado en el que afirmaban que 36 modelos de teléfonos móviles ya no podrán seguir utilizando la red social WhatsApp, esto porque las próximas actualizaciones pueden afectar su funcionamiento.



Los celulares que no tendrán WhatsApp a partir de diciembre



Si no quiere ser sorprendido en este diciembre con que ya no podrá utilizar su aplicación de WhatsApp, verifique si el modelo de su celular se encuentra en las siguientes listas que estarán ordenadas por marcas.

Apple



iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone SE

Huawei



Mate G740 D2

Samsung



Trend Lite Trend II Ace 2 X Cover 2 S3 Mini

LG

Optimus L2 II Optimus L3 II Optimus L3 Dual II Optimus L4 II Optimus L5 II Optimus L5 Dual II Optimus L7 II Optimus L7 Dual II Lucid 2 Enact F3 F3Q F5 F6 F7

ZTE



V965-UMI X2 Grand S Flex Mem

Otros dispositivos que no podrán utilizar WhatsApp en diciembre son los Sony Xperia M, Faea F1THL W8, Lenovo A820, Archos 53 Platinum, Wiko Cink Five y Wiko Darknight. Estos celulares tienen un sistema operativo de Android 4.0, por lo que su configuración ya no es compatible con la de la red social, por tal motivo no recibirán actualizaciones.



La fecha específica en que esto sucederá será el próximo jueves 30 de noviembre, sin embargo, no surgirá efecto, sino hasta los primeros días de diciembre, donde se estima que ninguno de los teléfonos anteriormente mencionados pueda ingresar.

